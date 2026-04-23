De vervanger van Fernando Alonso? Aston Martin F1 kondigt nieuwe coureur aan

Aston Martin heeft het zeventienjarige talent Zhenrui Chi toegevoegd aan zijn officiële opleidingsprogramma. De Britse renstal hoopt dat de jonge Chinees in de toekomst een belangrijke rol kan spelen in de Formule 1 en laat hem dit seizoen in de kenmerkende kleuren van het team uitkomen in het Formula Regional European Championship by Alpine. De coureur spreekt van een grote eer om zich bij de formatie te mogen voegen. Dat laat hij weten in een officiële reactie op zijn aanstelling.

De aankondiging van woensdag volgt op een periode waarin Aston Martin de verrichtingen van Chi al nauwlettend in de gaten hield. De coureur werd vorig jaar uitgebreid gescout tijdens zijn optredens in de Formule 4-kampioenschappen in Europa en het Midden-Oosten. In het prestigieuze Italiaanse Formule 4-kampioenschap eindigde hij vorig seizoen als vijfde in het eindklassement, mede dankzij een indrukwekkende overwinning op het circuit van Monza. Een succesvolle testdag op het Italiaanse circuit van Mugello gaf uiteindelijk de doorslag voor zijn definitieve toetreding tot de Aston Martin Aramco Driver Academy.

Chi over kans bij Aston Martin

Chi beseft dat de overstap naar het Formule 1-team grote verwachtingen met zich meebrengt, maar ziet het vooral als een unieke kans om door te groeien. "Zich aansluiten bij de Aston Martin Aramco Formula One Team-familie is een enorme eer voor mij. Het is een grote verantwoordelijkheid, maar ook een ongelooflijke kans en motivatie om mezelf naar een hoger niveau te blijven pushen", vertelt de kersverse Aston Martin-junior. Hij benadrukt dat de steun van het team hem veel vertrouwen geeft voor de verdere toekomst van zijn carrière. "Wetende dat ik de steun heb van zo'n iconisch team, met al zijn ervaring en expertise, geeft me veel vertrouwen voor de reis die voor me ligt", aldus Chi.

De jonge coureur begint morgen aan zijn nieuwe avontuur, wanneer het Formula Regional-seizoen van 2026 van start gaat op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Chi is vastberaden om zich daar direct te bewijzen tegenover de concurrentie. "Ik weet dat de weg hard werken en toewijding zal vereisen, en ik ben me er volledig van bewust dat ik moet blijven bewijzen dat ik deze kans verdien", stelt hij. "Ik ben klaar om alles te geven wat ik heb en ik kan niet wachten om deze reis met Aston Martin Aramco te beginnen", besluit de coureur.