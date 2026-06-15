Andrea Kimi Antonelli baalt stevig van zijn uitvalbeurt tijdens de F1 Grand Prix in Barcelona. De Mercedes-coureur, die nog wel ruim het wereldkampioenschap leidt, zag een zeker podium in rook opgaan door een technisch mankement. Lewis Hamilton, die in Spanje won, heeft daardoor 25 punten in plaats van zeven punten goed kunnen maken ten opzichte van de jonge Italiaan.

Het raceweekend in Spanje leek lange tijd uit te draaien op een prima resultaat voor Antonelli. Met nog drie ronden te gaan, wist hij met een fraaie inhaalactie door de eerste bocht de tweede plaats over te nemen van zijn teamgenoot George Russell. Vlak daarna ging het echter mis toen de W17 te maken kreeg met een waarschijnlijk volledige elektrische storing. Het is niet de eerste keer dat we zulk malheur zien bij Mercedes of de klantenteams van het Duitse merk. De negentienjarige coureur viel daardoor stil en werd uiteindelijk slechts als zestiende geklasseerd.

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Zorgen om betrouwbaarheid

Het moment kwam compleet onverwacht. "Ik zag het niet aankomen, nee", blikt Antonelli terug tegenover onder andere GPFans. "Plotseling was ik bij de apex van bocht vijf en de auto hield er gewoon mee op." Hoewel de teleurstelling groot is, weigert hij met de vinger te wijzen. "Het is zoals het is. Dat hoort bij het racen. Het is natuurlijk niemands schuld", klinkt het nuchter.

Toch waarschuwt hij Mercedes dat er werk aan de winkel is. "We hebben dit jaar al meerdere problemen gehad", stelt Antonelli vast. "Ons pakket is erg sterk, maar dit is wel een punt waar we echt aan moeten werken." Door de nulscore van Antonelli en de overwinning van Hamilton, die op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste zege voor Ferrari boekte, is de voorsprong in de tussenstand geslonken van 66 naar 41 punten. Dat deert hem naar eigen zeggen flink. "Zoveel punten verliezen in dit soort races doet pijn."

Toto cannot hide his frustration as Kimi exits the race ?#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/A0R5H3O6qD — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

Vizier op Oostenrijk

Naast de uitvalbeurt kreeg de coureur na afloop ook nog een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de baanlimieten, al had dit geen invloed meer op zijn eindklassering. Ondanks de flinke tegenslag probeert Antonelli de positieve punten uit het weekend mee te nemen. "Ik voel me emotioneel erg leeg op dit moment", geeft hij toe. "Maar ik verlaat het circuit met opgeheven hoofd, want de snelheid was goed." De blik gaat dan ook direct op de volgende race op de Red Bull Ring, die later deze maand op de kalender staat. "Ik kijk nu al uit naar Oostenrijk."

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