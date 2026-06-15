Net als de voorgaande jaren kunnen de fans ook tijdens iedere race van het Formule 1-seizoen 2026 weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.

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Hamilton beloond met publieksprijs

Lewis Hamilton beleefde zondag in Spanje misschien wel zijn mooiste middag in Ferrari-dienst. De zevenvoudig wereldkampioen scoorde zijn allereerste zege in de Formule 1 met de Italiaanse Scuderia. De fans waren duidelijk onder de indruk van de overwinning en beloonden Hamilton met de bekroning tot Driver of the Day. Hij kreeg maar liefst 51.9% van de stemmen. Max Verstappen eindigde als tweede in de rangorde met 8.3% van de stemmen en kwam voor Andrea Kimi Antonelli (7.5%), Charles Leclerc (6.0%) en Lando Norris (5.5%) terecht.

Driver Of The Day 2026

Race Driver Of The Day Finishpositie Stemmen GP Australië Max Verstappen 6 30.0% GP China Kimi Antonelli 1 23.4% GP Japan Oscar Piastri 2 27.4% GP Miami Max Verstappen 5 26.3% GP Canada Lewis Hamilton 2 27.7% GP Monaco Kimi Antonelli 1 22.4% GP Barcelona-Catalonië Lewis Hamilton 1 51.9% GP Oostenrijk – – – GP Groot-Brittannië – – – GP België – – – GP Hongarije – – – GP Nederland – – – GP Italië – – – GP Spanje – – – GP Azerbeidzjan – – – GP Singapore – – – GP Verenigde Staten – – – GP Mexico-Stad – – – GP São Paulo – – – GP Las Vegas – – – GP Qatar – – – GP Abu Dhabi – – –

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.

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