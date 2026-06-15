Lawson verbijsterd na vreemde DNF Hülkenberg: "Heb ik dat gedaan? Meen je dat nou?"
Lawson verbijsterd na vreemde DNF Hülkenberg: "Heb ik dat gedaan? Meen je dat nou?"
Liam Lawson heeft met grote verbazing gereageerd op het feit dat hij verantwoordelijk is voor de uitvalbeurt van Nico Hülkenberg tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De coureur van Racing Bulls lanceerde onbedoeld een steentje dat de Audi van de Duitser volledig uitschakelde. Hij had geen idee, totdat hij tegenover onder andere GPFans stond in de mediapen
Het opmerkelijke moment vond plaats halverwege de race op het Spaanse circuit in Montmeló. Terwijl Hülkenberg probeerde bij de Nieuw-Zeelander in de aanval te gaan in de strijd om de negende positie, kwam Lawson bij het uitkomen van de twaalfde bocht met een wiel in de grindbak terecht. Hierdoor werd een steentje opgeworpen dat exact de noodschakelaar aan de linkerkant van de rolbeugel van de Audi raakte. Dit activeerde de zogeheten kill switch, waardoor de motor en alle elektronica van de bolide onmiddellijk uitvielen en de routinier zijn wagen de pitstraat in moest laten rollen.
Lawson reageert vol ongeloof
Net als Hülkenberg is ook Lawson vol ongeloof, wanneer hij na afloop van de race in Barcelona geconfronteerd wordt met de oorzaak van de opgave van zijn concurrent. "Heb ik dat gedaan? Meen je dat nou? Nee, joh... Dat is echt heel erg ongelukkig", reageert de coureur van het Red Bull-zusterteam tegenover onder andere GPFans. "Ik had uiteraard geen idee. Als ik perfect op zoiets had kunnen mikken, zou dat best indrukwekkend zijn, maar ik wist van niets. Ik wist alleen dat hij was uitgevallen." Lawson kwam uiteindelijk als negende over de streep, maar kreeg de achtste positie in handen dankzij een track limit-straf van Franco Colapinto.
Tevredenheid over resultaten bij Racing Bulls
Ondanks eerdere frustratie over het feit dat Pierre Gasly zijn podium in Monaco terugkreeg, waardoor Lawson zelf een plek zakte en twee punten kwijtraakte, is de Kiwi tevreden met de recente resultaten van Racing Bulls. "Voor ons is het goed. Het is nog een lang seizoen, we hebben nog veel races te gaan. Alpine heeft recent een paar goede races gehad en aardig wat punten gescoord. Maar als we deze trend vasthouden... we hadden in de kwalificatie duidelijk een snellere auto. Hopelijk vertaalt zich dat naar de rest van het seizoen. Ik denk dat Barcelona daar een goede indicatie voor is."
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