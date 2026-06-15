Volgens regerend wereldkampioen Lando Norris is de overwinning van Lewis Hamilton in de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië een prachtig antwoord op de critici. De McLaren-coureur stelt dat zijn landgenoot de afgelopen tijd veel online haat over zich heen heeft gekregen en dat deze zege voelt als een middelvinger naar die groep. Dat laat hij optekenen na afloop van de wedstrijd in Spanje.

Hamilton wist op zondag voor het eerst in dienst van Ferrari een Grand Prix te winnen. Met een succesvolle driestopstrategie bleef hij Mercedes-coureur George Russell en Norris voor, waarmee hij zijn 106e overwinning in de Formule 1 boekte. Zijn achterstand op Andrea Kimi Antonelli, die in de slotfase uitviel door problemen met de elektromotor, is geslonken van 66 naar 41 punten. Tegelijkertijd is hij zeven extra punten weggelopen bij Russell. Norris, die zelf als derde over de streep kwam op het Circuit de Barcelona-Catalunya, is lovend over de prestatie van de routinier.

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Historisch Brits podium

"Ik vind het wel cool. Het is heel speciaal", reageert Norris op de winst van Hamilton tegenover onder andere GPFans. "De afgelopen raceweekenden lijkt hij zeker een tandje te hebben bijgeschakeld. Waar wij daar voorheen van konden profiteren, lijkt hij nu het maximale uit zijn materieel te halen. Dat is mooi om te zien." Hij koestert bovendien veel respect voor de prestaties van zijn rivaal. "Ik ben opgegroeid als fan van Lewis. Ik weet niet of ik mezelf nog steeds zo'n fan zou noemen, maar ik ben nog altijd een bewonderaar van hem. Dat die samenwerking met Ferrari nu zijn vruchten afwerpt, maakt het nog specialer."

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De uitslag in Spanje zorgde tevens voor een zeldzaam historisch moment in de koningsklasse. Voor het eerst sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten in 1968, toen Jackie Stewart, Graham Hill en John Surtees de bekers verdeelden op Watkins Glen, stonden er weer drie Britten tegelijk op een Formule 1-podium. Norris is trots op die mijlpaal. "Om het podium met hem en George te delen, met drie Britten, is volgens mij voor het eerst sinds 1968. Het is heel bijzonder om ons land op die manier te vertegenwoordigen."

Antwoord aan critici

Hoewel Norris hoopt op meer onderlinge gevechten op de baan, gunt hij Hamilton dit succes volledig. "Ik ben blij voor hem. Ik hoop wel dat hij niet het hele seizoen zo snel is, want het zou leuk zijn als we wat meer met elkaar in gevecht kunnen gaan. Maar ik gun het hem. Je kon zien hoeveel het voor hem betekende", vervolgt de McLaren-coureur. Daarbij wijst hij nadrukkelijk op de negativiteit waar Hamilton mee te maken heeft gehad. "Tegelijkertijd hebben natuurlijk veel mensen slecht over hem gesproken en krijgt hij online veel onzin over zich heen. Het is mooi dat hij op deze manier zijn middelvinger naar hen kan opsteken", sluit Norris af.