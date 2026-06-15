Wanneer Fernando Alonso naar de Formule 1 kijkt, dan ziet hij een oneerlijkheden in de koningsklasse van de autosport. Hij wijst hierbij naar de situaties van Max Verstappen en Lance Stroll als de belangrijkste voorbeelden. De Aston Martin-coureur stelt dat het resultaat van een coureur voor een groot deel afhankelijk is van het materieel en dat het publiek dit vaak niet wil begrijpen.

De uitspraken van de routinier komen in een seizoen waarin de verhoudingen op de grid flink zijn opgeschud. Waar Verstappen de afgelopen jaren domineerde en vier opeenvolgende wereldtitels won, totdat Lando Norris deze dominantie doorbrak in 2025, bezet de coureur van Red Bull Racing momenteel de zevende plaats in het kampioenschap. Tegelijkertijd gaat de pas negentienjarige Mercedes-coureur Antonelli met een ruime voorsprong aan de leiding in de tussenstand, nadat hij in zijn debuutjaar nog weinig opviel.

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Afhankelijk van de auto

Alonso ziet in deze verschuiving het ultieme bewijs dat de wagen doorslaggevend is. Een interviewer van Mundo Deportivo begon: "Dat is wat mensen soms moeilijk begrijpen. Hoe kan het dat Antonelli in zijn eerste jaar onopgemerkt bleef en het jaar daarop domineert met vijf overwinningen in zes races? Hij heeft de beste auto van de grid gekregen en daar bovendien van geprofiteerd. En dat Max van het vernietigen van zijn rivalen met vier opeenvolgende titels nu lijdt met zijn huidige bolide? Omdat het materieel die hij nu heeft hem niet in staat stelt om vooraan mee te doen, hoe zeer Max de prestaties van de auto ook altijd maximaliseert."

Hoewel Alonso momenteel zelf een moeizaam jaar kent en slechts één punt achter zijn naam heeft staan, wijst hij in het interview naar Verstappen en neemt hij het nadrukkelijk voor hem op. "Ik weet niet of de Formule 1 in dat opzicht een beetje oneerlijk is, maar we moeten ook geen tijd verspillen aan het uitleggen aan mensen die het niet willen begrijpen. Zo is de Formule 1 nu eenmaal. Max Verstappen is de beste coureur op de grid, maar dit jaar wordt hij vijfde of zesde in het wereldkampioenschap, dus je bent op een bepaalde manier afhankelijk van de auto", klonk het bij de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië.

De roze Mercedes

Om zijn punt verder kracht bij te zetten, deelt de Aston Martin-coureur een verhaal over zijn huidige ploegmaat Lance Stroll. "Mijn teamgenoot Lance heeft hier altijd een heel interessante anekdote over. Hij zit al tien jaar in de Formule 1 en in de eerste vier of vijf jaar zat hij bij Williams en Force India en hing hij min of meer rond in Q1, in de achterste gelederen. En ineens hadden ze de 'Roze Mercedes', zoals ze die [Force India] toen noemden. Toen ging hij naar Hongarije en verbeterde hij zich met drieënhalve seconde en in plaats van negentiende te starten zoals het jaar daarvoor, startte hij als derde", blikt Alonso terug.

De reactie van de Canadees destijds is volgens Alonso tekenend voor de realiteit in de Formule 1. "Toen ging hij naar de FIA-persconferentie en vroegen ze hem: 'Lance, je bent drieënhalve seconde sneller geworden. Wat heb je deze winter veranderd?' En hij zei: 'Ik heb niets veranderd, maar ik ben drieënhalve seconde sneller omdat ik de auto heb van deze twee naast me', en dat waren de twee Mercedes-coureurs, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Dat verklaart een beetje hoe de Formule 1 is. Als de coureurs die buiten Q1 vielen op dat moment die Mercedes van Hamilton en Bottas hadden gehad, zouden ze altijd op het podium hebben gestaan", besluit Alonso.

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