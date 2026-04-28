Volgens Viaplay-analist Ernest Knoors is de huidige kritiek op de nieuwe Formule 1-reglementen te negatief en deels een hype. De voormalig ingenieur stelt dat de sport weliswaar een fundamenteel probleem heeft met de manier waarop coureurs de limiet niet meer kunnen opzoeken, maar dat de gemiddelde kijker daar weinig van merkt.

Dit seizoen is de sport een nieuw tijdperk ingegaan met ingrijpende technische reglementen, waaronder actieve aerodynamica en een gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Na de eerste drie verreden races in Australië, China en Japan is de publieke opinie onder coureurs echter kritisch. Zo noemde Red Bull Racing-coureur Max Verstappen de regels al eens tegen het racen in, terwijl Lewis Hamilton het gevoel had in een langzamere klasse te rijden door de extreme focus op energiebesparing.

Genuanceerder kijken

Knoors merkt in Algemeen Dagblad op dat de teneur momenteel erg eenzijdig is. "Ik denk dat er heel veel mensen negatief zijn. Ook analytici en commentatoren, dat is wat nu geprojecteerd wordt. Iedereen vindt plots ook de Nürburgring heel leuk, omdat Max daar rijdt. En het is nu wel heel populair om te zeggen dat Formule 1 niet meer is wat het was", aldus de analist. Hij benadrukt dat de realiteit voor het grote publiek minder extreem is. "Terwijl ik ook denk dat als je nu een race laat bekijken door mensen zonder voorkennis en data, weinigen het verschil zien. Je moet er daarom ook wel een beetje genuanceerder naar kijken. Er zijn gewoon andere regels en die regels gaan we niet meer enorm veranderen. Die moeten we zo tweaken dat het racen weer leuk wordt", voegt hij daaraan toe.

Net drie races gehad

De Formule 1 bevindt zich momenteel in een rustperiode voor de aankomende Grand Prix van Miami, een moment waarop de internationale autosportbond FIA al enkele verfijningen aan het energiebeheer heeft doorgevoerd om het racen te verbeteren. Knoors pleit voor geduld, maar ziet wel een duidelijk pijnpunt. "We hebben net drie races gehad. Laten we eerst maar eens kijken wat deze rustperiode oplevert. Nu dicteren de regels nog dat je nooit de limiet opzoekt, omdat je dan te langzaam bent over de hele ronde. En dat is het inherent foute eraan", stelt de voormalig werknemer van onder meer Ferrari en BMW. Het feit dat coureurs op de rechte stukken vertragen wanneer de batterij leeg is, haalt volgens Knoors een cruciaal element weg. "Precies waar de auto’s echt spannend zijn, waar je op de limiet van downforce en grip zit, waar de rijder beslist hoeveel ballen hij heeft. Dat element hebben ze weggehaald, omdat je door te pushen gewoon te langzaam op het rechte stuk bent", legt hij uit. Volgens de Viaplay-analist raakt dat de kern van de autosport. "Tja, dan mis je dus echt een groot deel van de aantrekkingskracht van de sport", concludeert Knoors.