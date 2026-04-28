close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen with Viaplay

Ernest Knoors brengt nuance over Formule 1-regels: "We hebben net drie races gehad"

Verstappen with Viaplay — Foto: © IMAGO
2 reacties

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens Viaplay-analist Ernest Knoors is de huidige kritiek op de nieuwe Formule 1-reglementen te negatief en deels een hype. De voormalig ingenieur stelt dat de sport weliswaar een fundamenteel probleem heeft met de manier waarop coureurs de limiet niet meer kunnen opzoeken, maar dat de gemiddelde kijker daar weinig van merkt.

Dit seizoen is de sport een nieuw tijdperk ingegaan met ingrijpende technische reglementen, waaronder actieve aerodynamica en een gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Na de eerste drie verreden races in Australië, China en Japan is de publieke opinie onder coureurs echter kritisch. Zo noemde Red Bull Racing-coureur Max Verstappen de regels al eens tegen het racen in, terwijl Lewis Hamilton het gevoel had in een langzamere klasse te rijden door de extreme focus op energiebesparing.

Knoors merkt in Algemeen Dagblad op dat de teneur momenteel erg eenzijdig is. "Ik denk dat er heel veel mensen negatief zijn. Ook analytici en commentatoren, dat is wat nu geprojecteerd wordt. Iedereen vindt plots ook de Nürburgring heel leuk, omdat Max daar rijdt. En het is nu wel heel populair om te zeggen dat Formule 1 niet meer is wat het was", aldus de analist. Hij benadrukt dat de realiteit voor het grote publiek minder extreem is. "Terwijl ik ook denk dat als je nu een race laat bekijken door mensen zonder voorkennis en data, weinigen het verschil zien. Je moet er daarom ook wel een beetje genuanceerder naar kijken. Er zijn gewoon andere regels en die regels gaan we niet meer enorm veranderen. Die moeten we zo tweaken dat het racen weer leuk wordt", voegt hij daaraan toe.

De Formule 1 bevindt zich momenteel in een rustperiode voor de aankomende Grand Prix van Miami, een moment waarop de internationale autosportbond FIA al enkele verfijningen aan het energiebeheer heeft doorgevoerd om het racen te verbeteren. Knoors pleit voor geduld, maar ziet wel een duidelijk pijnpunt. "We hebben net drie races gehad. Laten we eerst maar eens kijken wat deze rustperiode oplevert. Nu dicteren de regels nog dat je nooit de limiet opzoekt, omdat je dan te langzaam bent over de hele ronde. En dat is het inherent foute eraan", stelt de voormalig werknemer van onder meer Ferrari en BMW. Het feit dat coureurs op de rechte stukken vertragen wanneer de batterij leeg is, haalt volgens Knoors een cruciaal element weg. "Precies waar de auto’s echt spannend zijn, waar je op de limiet van downforce en grip zit, waar de rijder beslist hoeveel ballen hij heeft. Dat element hebben ze weggehaald, omdat je door te pushen gewoon te langzaam op het rechte stuk bent", legt hij uit. Volgens de Viaplay-analist raakt dat de kern van de autosport. "Tja, dan mis je dus echt een groot deel van de aantrekkingskracht van de sport", concludeert Knoors.

Vind jij dat de techniek in de Formule 1 te veel de overhand krijgt over de rijderskwaliteit?

32 stemmen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Surer vreest voor pensioen Verstappen: "Heel slecht voor het imago van de Formule 1"

  • Vandaag 12:09
  • 11
Mekies: 'Vertrek van Lambiase heeft geen invloed op toekomst Verstappen'

  • 1 uur geleden
VIDEO | Alles of niets voor Red Bull: grote updates in Miami | GPFans Special Video

VIDEO | Alles of niets voor Red Bull: grote updates in Miami | GPFans Special

  • 2 uur geleden
Red Bull-topman Oliver Mintzlaff haalt gigabedrag voor goed doel op met unieke actie

  • Vandaag 16:05
Montoya adviseert Red Bull verbod voor Verstappen na dodelijk ongeluk Nordschleife

  • 25 april 2026 17:15
  • 17
Knoors waarschuwt richting Europa: "The Temple of No Speed"

  • 2 uur geleden
  • 1

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd slow zones en code 60

Gisteren 16:03
Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse build your dreams

Gisteren 13:38
Blauw bloed in F1: de aristocraten die in de koningsklasse raceten | GPFans Koningsdag Special Longread ✍️

Gisteren 10:09 1
Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje Grand Prix van Miami

26 april 2026 08:06 3
Ontdek het op Google Play
x