Kelly Piquet heeft in een uitgebreid interview benadrukt dat haar relatie met Max Verstappen draait om gelijkwaardigheid en oprechte steun. In het Mexicaanse tijdschrift M Revista de Milenio vertelt het model over de dynamiek tussen haar en de viervoudig wereldkampioen. Volgens de Braziliaanse is het in de hectische wereld van de Formule 1 essentieel om elkaar te helpen met beide benen op de grond te blijven.

In de publicatie, die eerder deze maand verscheen, gaat Piquet dieper in op de dynamiek tussen haar en de coureur van Red Bull Racing. Gevraagd naar hoe nieuwe generaties binnen de sport omgaan met gelijkwaardigheid, is zee duidelijk: "Ik denk dat relaties zich op een zeer positieve manier ontwikkelen. Er is meer openheid, meer kameraadschap en meer wederzijds respect", stelt Piquet. Ze benadrukt dat de manier waarop partners elkaar tegenwoordig steunen fundamenteel is veranderd. "Het is minder belangrijk om vaste rollen te vervullen en meer om er op een oprechte en constante manier voor elkaar te zijn", aldus de influencer en ondernemer.

Balans in de topsport

Deze vorm van steun lijkt momenteel extra relevant voor Verstappen, die een moeizame start van het huidige seizoen 2026 doormaakt en met zijn team op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap staat. De viervoudig wereldkampioen gaf onlangs zelf aan dat de overvolle kalender zijn tol eist en dat hij zijn prioriteiten steeds nadrukkelijker bij zijn gezin legt. Piquet herkent de druk die de sport met zich meebrengt en ziet het als hun gezamenlijke taak om daar goed mee om te gaan. "In omgevingen zoals de Formule 1, waar alles zo intens is, wordt dat soort evenwicht nog belangrijker", legt ze uit. "Het gaat erom de wereld van de ander te begrijpen, maar ook om elkaar te helpen met beide benen op de grond te blijven", concludeert ze over hun partnerschap.

Een zelfstandige koers

Naast haar rol binnen het gezin treedt Piquet steeds meer op de voorgrond als een zelfstandige professional. Waar vrouwen in de paddock voorheen vaak als toeschouwers werden gezien, worden zij in 2026 in de media beschreven als invloedrijke figuren en ondernemers. Piquet, die dit jaar nog prominent aanwezig was tijdens de modeweek in Parijs, weigert zich aan te passen aan een vooraf gedefinieerde rol. "Voor mij gaat het er niet om te bewijzen dat ik daar hoor, maar om me comfortabel genoeg te voelen om op mijn eigen manier ruimte in te nemen", stelt ze ten slotte in het Mexicaanse blad.

