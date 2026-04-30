FIA verbiedt Boost Mode bij regen tijdens Grand Prix van Miami
De FIA heeft vlak voor de Grand Prix van Miami besloten om het gebruik van de zogeheten Boost Mode volledig te verbieden zodra er sprake is van zware regenval. Omdat de kans op onweersbuien tijdens de race op zondag aanzienlijk is toegenomen, wil de autosportbond gevaarlijke situaties op het deels ommuurde stratencircuit voorkomen.
Waar het raceweekend op vrijdag en zaterdag nog droog en warm verloopt, voorspellen meteorologen voor de zondag een onstuimige dag. De kans op neerslag tijdens de hoofdrace wordt inmiddels geschat op 68 tot 70 procent. Vanwege de nieuwe motorreglementen die dit seizoen zijn ingegaan, levert de elektrische aandrijving een enorme en abrupte hoeveelheid koppel. De vrees bestaat dat coureurs op een natte baan direct in een overstuur-moment belanden als zij dit extra vermogen aanspreken, wat op een circuit met betonnen muren dicht langs de baan catastrofale gevolgen kan hebben.
FIA past reglementen aan
Het verbod op de Boost Mode in de regen is vergelijkbaar met de manier waarop het inmiddels vervangen DRS-systeem in het verleden werd uitgeschakeld op een natte baan. In een officieel document van de autosportfederatie staat beschreven dat de inzet van het extra vermogen bij weinig grip wordt geblokkeerd. Daarnaast mogen teams de temperatuur van de bandenwarmers voor de intermediate-banden verhogen. Dit besluit is genomen om de initiële grip te verbeteren, nadat coureurs hierom hadden gevraagd.
Andere aanpassingen
De aanpassing voor regenachtige omstandigheden volgt kort op een reeks andere verfijningen die de FIA in april doorvoerde voor het energiebeheer. Zo is de maximale inzet van de Boost Mode tijdens de race onlangs al gecapt op 150 kilowatt en is de hoeveelheid energie die per ronde mag worden opgeladen verlaagd van acht naar zeven megajoule. Ook wordt er in Miami geëxperimenteerd met een nieuw systeem dat auto's detecteert die abnormaal traag van hun startplek komen, waarna de elektrische aandrijving automatisch wordt geactiveerd om gevaarlijke snelheidsverschillen te voorkomen.
