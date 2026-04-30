Volgens voormalig Formule 1-wereldkampioen Nigel Mansell is de essentie van het racen momenteel ver te zoeken door de nieuwe motorreglementen. De Brit sluit zich aan bij de felle kritiek van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en stelt dat de inhaalacties op de baan volkomen kunstmatig aanvoelen. Mansell wijst daarbij met een beschuldigende vinger naar de verregaande automatisering van de vermogensafgifte, zo laat hij weten in gesprek met Autosport.

Verstappen is al langer uiterst kritisch op de regels die dit seizoen zijn ingevoerd. De coureur van Red Bull Racing noemde de sport eerder dit jaar al een vorm van "Formule E op steroïden" en bekritiseerde de verplichte gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie in zijn RB22. Het verplichte terugschakelen of gas terugnemen op rechte stukken om de batterij op te laden, druist volgens de Nederlander in tegen het race-DNA. Mansell deelt die visie volledig en ziet dat coureurs de controle over hun eigen bolide verliezen.

Inhaalacties volkomen nep

De wereldkampioen van 1992 neemt geen blad voor de mond wanneer hij de huidige gang van zaken op het circuit analyseert. "Misschien word ik wel neergeschoten als ik dit zeg, maar helaas zijn sommige inhaalacties gewoon volkomen nep", stelt Mansell. Hij ergert zich aan het jojo-effect dat ontstaat door de software. "Ik bedoel: sommige zien er geweldig uit, maar als je dan uit de volgende bocht komt, schiet de ene auto je voorbij en zakt de andere achteruit. Dat komt omdat de computer je extra vermogen geeft, maar niet op het juiste moment. De coureurs hebben daar duidelijk geen controle over, want anders zouden ze het niet gebruiken", aldus de voormalig coureur van Williams.

Om zijn punt kracht bij te zetten, verwijst Mansell naar een situatie rondom Lando Norris tijdens de Grand Prix van Japan enkele weken geleden. De McLaren-coureur gaf destijds aan dat hij een concurrent niet wilde inhalen voor een snelle bocht, maar dat de systemen hem geen keuze lieten. Vervolgens werd hij op het rechte stuk weer even hard voorbijgereden. Mansell waarschuwt de Formule 1 dat dit soort computergestuurde spektakels de sport op de lange termijn schaden. "Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn. Maar vergeet mij, want het gaat niet om mij. Maar de fans over de hele wereld, ik weet dat heel veel van hen erg chagrijnig zijn, en eerlijk gezegd ben ik het met hen eens", concludeert hij stellig.

De aanhoudende klachten vanuit de paddock hebben inmiddels geleid tot actie bij de autosportbond. De FIA en het Formula One Management (FOM) hebben een pakket aanpassingen doorgevoerd dat vanaf het aankomende raceweekend in Miami van kracht is. Om de bestuurbaarheid te verbeteren en het bekritiseerde rijgedrag te verminderen, is de limiet van het extra vermogen verhoogd van 250 kW naar 350 kW. Omdat het evenement in Florida een sprintweekend betreft, hebben de teams eenmalig een verlengde eerste vrije training van negentig minuten gekregen om de nieuwe software-instellingen te testen.

Tijdschema GP Miami 2026 (Nederlandse tijd) Dag Sessie Tijd (NL) Vrijdag 1 mei Vrije Training 1 (90 min) 18:00 – 19:30 Vrijdag 1 mei Sprintkwalificatie 22:30 – 23:15 Zaterdag 2 mei Sprintrace 18:00 – 19:00 Zaterdag 2 mei Kwalificatie 22:00 – 23:00 Zondag 3 mei Grand Prix van Miami 22:00 – 00:00

