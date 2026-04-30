close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Racing Bulls

Racing Bulls kleurt Miami geel met speciale 'Summer Edition' livery

Racing Bulls — Foto: © IMAGO
2 reacties

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het Formule 1-team van Visa Cash App Racing Bulls heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Miami een opvallende, eenmalige kleurstelling gepresenteerd. De renstal verruilt de vertrouwde kleuren komend weekend voor een felgeel ontwerp, dat is geïnspireerd op de nieuwste zomereditie van partner Red Bull.

Het zogeheten 'summer-sun yellow'-ontwerp is direct gekoppeld aan de introductie van de Red Bull Summer Edition Sudachi Lime. Deze tijdelijke energiedrank, die op 27 april officieel op de markt is gebracht, kenmerkt zich door een smaakprofiel van limoen, de Japanse sudachi-vrucht en pomelo. De renstal heeft deze frisse uitstraling doorgetrokken naar de kleding van het team. Zo is de teamkit voorzien van een geel citruspatroon dat de textuur van het fruit moet nabootsen. Fans kunnen een gelimiteerde versie van deze kledinglijn aanschaffen via de officiële kanalen van het merk.

Spectaculaire onthulling

De presentatie van de nieuwe kleurstelling ging gepaard met een stunt waarbij de autosport en watersport samenkwamen. Red Bull-wakeboarder Guenther Oka maakte via een schans een salto achterover over de auto, waarbij hij het doek in de lucht met zich meetrok. De vaste coureurs van het team, Liam Lawson en debutant Arvid Lindblad, keken vanaf het water toe op een set waterscooters. De opvallende bolide, die dit seizoen is uitgerust met de nieuwe Red Bull Ford DM01-krachtbron, zal op vrijdag 1 mei voor het eerst het asfalt raken. Een prachtige wagen die het ongetwijfeld goed zal doen in Florida. 

Gerelateerd

Red Bull Racing Miami Autódromo Hermanos Rodríguez Grand Prix van Miami

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'

'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'

  • Gisteren 19:31
  • 11
Victoria Verstappen en Sophie Kumpen in Miami om Max toe te juichen

Victoria Verstappen en Sophie Kumpen in Miami om Max toe te juichen

  • 1 uur geleden
  • 1
Kelly Piquet openhartig over relatie met Verstappen: "Vaste rollen minder belangrijk"

Kelly Piquet openhartig over relatie met Verstappen: "Vaste rollen minder belangrijk"

  • 2 uur geleden
Verstappen positief over nieuwe Red Bull-auto na testdag: "Dat voelde goed"

Verstappen positief over nieuwe Red Bull-auto na testdag: "Dat voelde goed"

  • Vandaag 11:34
  • 3
Wolff duidelijk over regelwijziging: "Veranderingen respecteren het DNA van onze sport"

Wolff duidelijk over regelwijziging: "Veranderingen respecteren het DNA van onze sport"

  • Gisteren 20:49
  • 3
Montoya: Verstappen wil naar Mercedes en voert gesprekken met de F1-top

Montoya: Verstappen wil naar Mercedes en voert gesprekken met de F1-top

  • Vandaag 14:02
  • 5

Net binnen

19:46
Piastri hoopt gat naar Mercedes te dichten: "We brengen veel nieuwe onderdelen mee"
19:10
Colapinto krijgt geen gehoor bij Bearman na zware crash op Suzuka
18:25
Victoria Verstappen en Sophie Kumpen in Miami om Max toe te juichen
17:37
Kelly Piquet openhartig over relatie met Verstappen: "Vaste rollen minder belangrijk"
17:00
Verstappen verkiest vijfde F1-titel boven zege in 24 uur van Le Mans
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Steiner stelt dat Domenicali onvrede over F1-reglementen moet oplossen GÜNTHER STEINER

Steiner stelt dat Domenicali onvrede over F1-reglementen moet oplossen

Vandaag 14:29
Montoya: Verstappen wil naar Mercedes en voert gesprekken met de F1-top MAX VERSTAPPEN

Montoya: Verstappen wil naar Mercedes en voert gesprekken met de F1-top

Vandaag 14:02 5
Alleen 'hele speciale' Verstappen kan F1 succesvol met andere raceklassen combineren Max Verstappen

Alleen 'hele speciale' Verstappen kan F1 succesvol met andere raceklassen combineren

Vandaag 12:58 4
Formule 1-bom in de maak? 'Verstappen, Russell en Piastri ruilen met zijn drieën van zitje' Formule 1-bom in de maak?

Formule 1-bom in de maak? 'Verstappen, Russell en Piastri ruilen met zijn drieën van zitje'

Vandaag 12:20 9
Ontdek het op Google Play
x