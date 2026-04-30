Het Formule 1-team van Visa Cash App Racing Bulls heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Miami een opvallende, eenmalige kleurstelling gepresenteerd. De renstal verruilt de vertrouwde kleuren komend weekend voor een felgeel ontwerp, dat is geïnspireerd op de nieuwste zomereditie van partner Red Bull.

Het zogeheten 'summer-sun yellow'-ontwerp is direct gekoppeld aan de introductie van de Red Bull Summer Edition Sudachi Lime. Deze tijdelijke energiedrank, die op 27 april officieel op de markt is gebracht, kenmerkt zich door een smaakprofiel van limoen, de Japanse sudachi-vrucht en pomelo. De renstal heeft deze frisse uitstraling doorgetrokken naar de kleding van het team. Zo is de teamkit voorzien van een geel citruspatroon dat de textuur van het fruit moet nabootsen. Fans kunnen een gelimiteerde versie van deze kledinglijn aanschaffen via de officiële kanalen van het merk.

Artikel gaat verder onder video

Spectaculaire onthulling

De presentatie van de nieuwe kleurstelling ging gepaard met een stunt waarbij de autosport en watersport samenkwamen. Red Bull-wakeboarder Guenther Oka maakte via een schans een salto achterover over de auto, waarbij hij het doek in de lucht met zich meetrok. De vaste coureurs van het team, Liam Lawson en debutant Arvid Lindblad, keken vanaf het water toe op een set waterscooters. De opvallende bolide, die dit seizoen is uitgerust met de nieuwe Red Bull Ford DM01-krachtbron, zal op vrijdag 1 mei voor het eerst het asfalt raken. Een prachtige wagen die het ongetwijfeld goed zal doen in Florida.

April 29, 2026

