Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is zijn team klaar voor de Grand Prix van Miami. De Oostenrijker geeft aan dat de onverwachte pauze goed is benut om de zwakke punten aan te pakken, al verwacht hij wel dat de concurrentie in diezelfde periode ook stappen heeft gezet. In de preview van Mercedes gaat hij daarnaast in op de recente regelwijzigingen van de FIA.

De Formule 1 keert dit weekend terug in Miami, nadat eerdere races in Bahrein en Saoedi-Arabië werden geannuleerd vanwege spanningen in de regio. Mercedes begon sterk aan het seizoen en won met de W17 de eerste drie races. Daardoor staan Kimi Antonelli en George Russell momenteel bovenaan in het coureurskampioenschap, terwijl het team uit Brackley ook bij de constructeurs ruim aan de leiding gaat.

Wolff waakt voor gemakzucht

Toch wil Wolff nog niet te vroeg juichen. "Na een maand zonder racen zijn we klaar om weer de baan op te gaan", vertelt de teambaas. "We hebben deze pauze gebruikt om de openingsraces eerlijk te analyseren, onze zwakke punten aan te pakken en ons niveau verder te verhogen. We zijn het seizoen goed begonnen, maar dat telt voor heel weinig als je stilstaat", aldus Wolff.

Hij verwacht dan ook dat de concurrentie dichterbij zal komen in Miami. "We weten ook dat onze concurrenten deze tijd effectief zullen hebben gebruikt om hun pakketten te verbeteren en een dieper inzicht in hun auto's op te bouwen, dus we verwachten dat het veld in Miami dichter bij elkaar zal zitten. Dat is de realiteit van de Formule 1; het is een uitdaging die we niet alleen verwelkomen, maar die we ook moeten aangaan".

Regelwijziging

In Miami krijgen de teams direct te maken met het sprintformat en nieuwe technische richtlijnen van de FIA. Zo is de maximale herlaadcapaciteit van de motoren verlaagd en het piekvermogen juist verhoogd. Om de teams te laten wennen aan deze aanpassingen, is de eerste vrije training op vrijdag verlengd naar negentig minuten.

Wolff kijkt met vertrouwen naar die veranderingen. "Als sport hebben we deze tijd ook gebruikt om een constructieve en open dialoog aan te gaan met alle belanghebbenden", legt hij uit. "De reglementaire aanpassingen zijn eerder een evolutie dan een revolutie, ontworpen om voort te bouwen op de kwaliteit van het racen die we tot nu toe hebben gezien, terwijl de coureurs tot het uiterste kunnen gaan", vervolgt de teambaas.

Hij is ervan overtuigd dat de ingrepen goed zullen uitpakken. "Deze veranderingen respecteren het DNA van onze sport en ik heb er alle vertrouwen in dat ze zullen bijdragen aan een nog sterker spektakel in de toekomst".

WK-stand Constructeurs - 29 april 2026 Positie Constructeur Punten 1 Mercedes 135 2 Ferrari 90 3 McLaren 46 4 Haas 18 5 Alpine 16 6 Red Bull Racing 16 7 Racing Bulls 14 8 Audi 2 9 Williams 2 10 Cadillac 0

Gerelateerd