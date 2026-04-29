Toto Wolff, Mercedes, Bahrain, 2026

Wolff duidelijk over regelwijziging: "Veranderingen respecteren het DNA van onze sport"

Wolff duidelijk over regelwijziging: "Veranderingen respecteren het DNA van onze sport"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is zijn team klaar voor de Grand Prix van Miami. De Oostenrijker geeft aan dat de onverwachte pauze goed is benut om de zwakke punten aan te pakken, al verwacht hij wel dat de concurrentie in diezelfde periode ook stappen heeft gezet. In de preview van Mercedes gaat hij daarnaast in op de recente regelwijzigingen van de FIA.

De Formule 1 keert dit weekend terug in Miami, nadat eerdere races in Bahrein en Saoedi-Arabië werden geannuleerd vanwege spanningen in de regio. Mercedes begon sterk aan het seizoen en won met de W17 de eerste drie races. Daardoor staan Kimi Antonelli en George Russell momenteel bovenaan in het coureurskampioenschap, terwijl het team uit Brackley ook bij de constructeurs ruim aan de leiding gaat.

Wolff waakt voor gemakzucht

Toch wil Wolff nog niet te vroeg juichen. "Na een maand zonder racen zijn we klaar om weer de baan op te gaan", vertelt de teambaas. "We hebben deze pauze gebruikt om de openingsraces eerlijk te analyseren, onze zwakke punten aan te pakken en ons niveau verder te verhogen. We zijn het seizoen goed begonnen, maar dat telt voor heel weinig als je stilstaat", aldus Wolff.

Hij verwacht dan ook dat de concurrentie dichterbij zal komen in Miami. "We weten ook dat onze concurrenten deze tijd effectief zullen hebben gebruikt om hun pakketten te verbeteren en een dieper inzicht in hun auto's op te bouwen, dus we verwachten dat het veld in Miami dichter bij elkaar zal zitten. Dat is de realiteit van de Formule 1; het is een uitdaging die we niet alleen verwelkomen, maar die we ook moeten aangaan".

Regelwijziging

In Miami krijgen de teams direct te maken met het sprintformat en nieuwe technische richtlijnen van de FIA. Zo is de maximale herlaadcapaciteit van de motoren verlaagd en het piekvermogen juist verhoogd. Om de teams te laten wennen aan deze aanpassingen, is de eerste vrije training op vrijdag verlengd naar negentig minuten.

Wolff kijkt met vertrouwen naar die veranderingen. "Als sport hebben we deze tijd ook gebruikt om een constructieve en open dialoog aan te gaan met alle belanghebbenden", legt hij uit. "De reglementaire aanpassingen zijn eerder een evolutie dan een revolutie, ontworpen om voort te bouwen op de kwaliteit van het racen die we tot nu toe hebben gezien, terwijl de coureurs tot het uiterste kunnen gaan", vervolgt de teambaas.

Hij is ervan overtuigd dat de ingrepen goed zullen uitpakken. "Deze veranderingen respecteren het DNA van onze sport en ik heb er alle vertrouwen in dat ze zullen bijdragen aan een nog sterker spektakel in de toekomst".

WK-stand Constructeurs - 29 april 2026
Positie Constructeur Punten
1 Mercedes 135
2 Ferrari 90
3 McLaren 46
4 Haas 18
5 Alpine 16
6 Red Bull Racing 16
7 Racing Bulls 14
8 Audi 2
9 Williams 2
10 Cadillac 0

Gerelateerd

FIA Miami Grand Prix van Miami Miami International Autodrome F1 Grand Prix van Miami Miami Grand Prix

'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'

'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'

  • 2 uur geleden
  • 6
Leclerc geniet samen met Alexandra nog even van het zonnetje in Miami

Leclerc geniet samen met Alexandra nog even van het zonnetje in Miami

  • 2 uur geleden
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren', FIA past parc fermé-regels aan | GPFans Recap Recap

'RB22 heeft flink wat gewicht verloren', FIA past parc fermé-regels aan | GPFans Recap

  • 12 minuten geleden
FIA past parc fermé-regels aan; elke F1-auto krijgt eigen ‘bewakingscamera’

FIA past parc fermé-regels aan; elke F1-auto krijgt eigen ‘bewakingscamera’

  • Vandaag 17:32
  • 1
Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van Miami

Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van Miami

  • Vandaag 17:06
  • 1
Het tijdschema voor de Grand Prix van Miami

Het tijdschema voor de Grand Prix van Miami

  • Vandaag 08:02

Net binnen

21:44
Recap
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren', FIA past parc fermé-regels aan | GPFans Recap
20:06
'Audi en Honda blokkeren nieuw F1-motorreglement vóór 2031'
19:31
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'
19:07
Leclerc geniet samen met Alexandra nog even van het zonnetje in Miami
18:19
Video
VIDEO | Alonso na dit seizoen nog niet met pensioen, Piquet verdedigt Verstappen | GPFans Recap
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen krijgt geen gegarandeerde plek in TQ3: zo werkt de 24h Nürburgring kwalificatie Kwalificatie 24h Nürburgring

Verstappen krijgt geen gegarandeerde plek in TQ3: zo werkt de 24h Nürburgring kwalificatie

Vandaag 06:58
Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd slow zones en code 60

Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd

27 april 2026 16:03
Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse build your dreams

Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse

27 april 2026 13:38
Blauw bloed in F1: de aristocraten die in de koningsklasse raceten | GPFans Koningsdag Special Longread ✍️

Blauw bloed in F1: de aristocraten die in de koningsklasse raceten | GPFans Koningsdag Special

27 april 2026 10:09 1
