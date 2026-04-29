Mekies: 'Problemen met de auto frustreren Verstappen meer dan nieuwe regels'
De huidige onvrede van Max Verstappen over de Formule 1 vloeit niet uitsluitend voort uit de nieuwe reglementen die in 2026 van kracht zijn gegaan. Laurent Mekies stelt dat de tegenvallende prestaties van de huidige wagen de voornaamste bron van frustratie vormen voor de viervoudig wereldkampioen.
De afgelopen tijd uitte Verstappen meermaals forse kritiek op de nieuwe generatie Formule 1-auto's, die hij onlangs nog omschreef als "fundamenteel fout". De Nederlander gaf aan dat de extreme focus op energiemanagement ten koste gaat van het pure racen en trok daarbij zelfs de vergelijking met Mario Kart. Mede door deze uitspraken doken er geruchten op dat Verstappen serieus zou overwegen om de sport vroegtijdig te verlaten. Daarbij helpt het niet dat Red Bull Racing een zeer moeizame seizoensstart kent; na de eerste drie races van het huidige kampioenschap staat de renstal uit Milton Keynes slechts zesde in het constructeurskampioenschap met zestien punten.
Toewijding
Mekies benadrukt bij Sky Sports echter dat Verstappen intern onverminderd gedreven is om het tij te keren. "De Max die wij zien is een volledig toegewijde Max", stelt de teambaas. "Hij wil een snelle auto en hij helpt het team om een snelle auto te krijgen", vervolgt hij. Volgens Mekies steekt de coureur veel moeite in het verbeteren van de situatie. "Hij stopt al zijn energie daarin, hij is gepassioneerd over de sport en hij verhief zijn stem toen hij voelde dat er dingen moesten gebeuren", aldus de teambaas van de Oostenrijkse formatie. Volgens de teambaas ligt de kern van het probleem dan ook duidelijk bij het materiaal en niet zozeer bij de reglementen. "Dit heeft niet veel te maken met de reglementen", legt Mekies uit. "We weten dat we hem en Isack in de eerste drie races een erg lastige auto hebben gegeven en we moeten hem een auto geven waarmee hij constant kan pushen", doelt hij op Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar.
Update in Miami
Voor de naderende Grand Prix van Miami staat er een update op de planning, al tempert Mekies de verwachtingen voor de korte termijn. "We hebben voor Miami een stap voorwaarts op de planning staan. Zal het genoeg zijn? We hebben tijd om samen te zitten en te bespreken of het genoeg zal zijn of niet. We zijn ons ervan bewust dat de prioriteit is dat we hem een auto geven waarmee hij kan pushen", verklaart de Fransman. "Dat betekent niet dat het direct polepositions moet opleveren, maar het betekent wel dat hij zijn Max-effect kan gaan brengen en dat we de ontwikkeling van die auto kunnen opstarten", voegt hij daaraan toe. Ondanks de huidige achtste plaats van Verstappen in het coureurskampioenschap is Mekies overtuigd van een ommekeer. "Ik heb er alle vertrouwen in dat, hoewel de dingen voor Miami misschien niet opgelost zijn, het team tot de kern gaat komen van wat ons beperkt, op dezelfde manier als vorig jaar is gebeurd. En dan zul je meer en meer een glimlach op het gezicht van Max zien", besluit de teambaas.
