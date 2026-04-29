Verstappen, socials

'RB22 heeft flink wat gewicht verloren', FIA past parc fermé-regels aan | GPFans Recap

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het raceweekend in Miami komt steeds dichterbij en daarmee is de lentestop ook zo goed als voorbij. Het regent dan ook weer nieuws en de meest gelezen verhalen van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd bekend dat de FIA met een aanscherping komt van de regels rondom parc fermé. Daarnaast wijzen de weersvoorspellingen op een onstuimige zondag in Miami, wat mogelijk gevolgen kan hebben voor de race. Ook zouden Audi en Honda de grootste tegenstanders zijn van het vervroegd invoeren van het nieuwe motorreglement. Dit is de GPFans Recap van woensdag 29 april.

'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'

De toch wat te zware RB22 heeft volgens De Telegraaf de nodige kilo’s verloren richting het raceweekend in Miami. De verwachting is dat de wagen van Max Verstappen en Isack Hadjar rond de Grand Prix van Oostenrijk of die op Silverstone volledig op gewicht is. Lezen wat de stand van zaken is bij Red Bull? Klik hier!

Van Overdijk wijst naar laatste editie Dutch Grand Prix: "Ben ik heilig van overtuigd"

Volgens Robert van Overdijk, directeur van Circuit Zandvoort, was het belangrijk om de Dutch Grand Prix op een hoogtepunt te laten eindigen. De directeur stelt in gesprek met BNR dat hij weliswaar niet bang is voor halflege tribunes rondom Zandvoort, maar dat dit wel heeft meegespeeld in de beslissing om er na 2026 een punt achter te zetten. Lezen wat Van Overdijk vertelt over de Dutch Grand Prix? Klik hier!

FIA past parc fermé-regels aan; elke F1-auto krijgt eigen ‘bewakingscamera’

De FIA heeft een wijziging in de parc fermé-regels doorgevoerd. Het gaat om het moment waarop de Formule 1-wagens na Q1 ‘achter de hekken’ van de FIA verdwijnen. Voorheen hielden vooral scrutineers toezicht, aangevuld met hier en daar een lokale camera, maar vanaf het raceweekend in Miami krijgt iedere wagen een eigen vaste ‘bewakingscamera’. Lezen wat de FIA heeft aangepast en waarom? Klik hier!

Onweersbuien bedreigen Grand Prix van Miami op zondag

Na een opvallend lange lentestop keert de Formule 1 komend weekend terug voor de Grand Prix van Miami. Het lijkt erop dat de teams en coureurs zich in 'The Magic City' moeten voorbereiden op wisselvallige omstandigheden, waarbij met name de racedag verstoord dreigt te worden door onweersbuien. Lezen wat de weersvoorspelling is? Klik hier!

Verstappen krijgt geen gegarandeerde plek in TQ3: zo werkt de 24h Nürburgring kwalificatie

De ADAC RAVENOL 24h Nürburgring komt steeds dichterbij en ondertussen heeft de organisatie bekendgemaakt wie een gegarandeerde plek heeft bemachtigd in de zogeheten 'Top Qualifying 3'. Max Verstappen samen met Mercedes-AMG Team Verstappen Racing is niet zo'n plek aangewezen. Lezen hoe dat precies werkt? Klik hier!

