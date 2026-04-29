FIA past parc fermé-regels aan; elke F1-auto krijgt eigen ‘bewakingscamera’
De FIA heeft een wijziging in de parc fermé-regels doorgevoerd. Het gaat om het moment waarop de Formule 1-wagens na Q1 ‘achter de hekken’ van de FIA verdwijnen. Voorheen hielden vooral scrutineers toezicht, aangevuld met hier en daar een lokale camera, maar vanaf het raceweekend in Miami krijgt iedere wagen een eigen vaste ‘bewakingscamera’.
De parc fermé-regels bestaan om te voorkomen dat teams na de kwalificatie nog aan de wagens kunnen werken. Dit regime gaat in zodra een wagen in Q1 de pitlane verlaat. In uitzonderlijke gevallen kunnen teams wel toestemming krijgen van de FIA om aanpassingen door te voeren, al leidt dat vaak tot gridstraffen. Hoewel er de afgelopen drie races geen incidenten zijn gemeld door de autosportbond, is er in aanloop naar het raceweekend in Miami wel een verduidelijking doorgevoerd in de Sporting Regulations. Vanaf dit weekend komt er extra toezicht op de wagens zodra deze onder parc fermé-regels vallen.
Extra toezicht
Het gaat specifiek om artikel B1.6 van sectie B van de Sporting Regulations. Daarin heeft de FIA een nieuwe bepaling toegevoegd, waarbij een extra ‘bewakingscamera’ wordt geïntroduceerd voor de wagens: “Eén ‘Pit Stop Camera’ wordt toegewezen aan elke deelnemer (team), die deze zelf moet installeren direct boven zijn aangewezen pitstoppositie, zodanig dat de volledige auto zichtbaar is wanneer deze stilstaat op die positie. De Pit Stop Camera moet tijdens elke TTCS te allen tijde onbedekt en operationeel zijn. Verdere details over de installatie, het gezichtsveld, de verbinding en de operationele vereisten voor Parc Fermé-camera’s zijn vastgelegd in het document FIA-F1-DOC-079.”
De FIA voert dit soort wijzigingen doorgaans door wanneer er een potentieel grijs gebied wordt gesignaleerd. Het is ook mogelijk dat de federatie onvoldoende zicht had op de wagens en daarom deze aanscherping heeft doorgevoerd.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
