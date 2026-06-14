Antonelli op het matje geroepen bij FIA na uitvalbeurt Barcelona, loopt risico op gridstraf

De F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië was er één om te vergeten voor Andrea Kimi Antonelli. Niet alleen viel hij uit en scoorde hij nul punten, de Mercedes-coureur moet zich ook nog eens melden bij de stewards van de FIA. De kampioenschapsleider loopt risico op een gridstraf voor de volgende race in Oostenrijk.

Antonelli ving de wedstrijd op het Spaanse circuit in Montmeló aan vanaf de derde positie. Hij kwam goed weg bij de start, maar bleef op P3 door een verdedigende actie van Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur wist de leiding van George Russell af te pakken dankzij een dubbele undercut en dus waagde Antonelli een poging om zijn teamgenoot voorbij te gaan voor de tweede positie. Dat lukte in de slotfase, maar net nadat hij Russell had uitgeremd in de eerste bocht, viel zijn Mercedes plotseling stil. We weten dat de elektromotor van de Duitse leverancier efficiënt is, maar tegelijkertijd ook onbetrouwbaar.

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Gridstraf voor Antonelli?

Antonelli werd als zestiende geklasseerd op het Circuit de Barcelona-Catalunya en scoort dus nul punten. Zijn voorsprong in het kampioenschap is plotseling niet meer 66, maar 41 punten, nadat Hamilton zijn eerste zege boekte met Ferrari.

De jonge Italiaan is ook nog eens op het matje geroepen door de wedstrijdleider. Al vroeg in de wedstrijd had Antonelli meermaals de track limits overschreden en reed lange tijd rond onder de waarschuwingsvlag. Oftewel, nog één keer over de baanlimieten gaan, en hij zou een tijdstraf krijgen.

Het lijkt erop dat hij de track limits nét voor zijn uitvalbeurt opnieuw heeft overschreden, want de stewards onderzoeken hem nu voor dit vergrijp. Door de uitvalbeurt zal een tijdstraf, als deze wordt uitgedeeld, geen impact hebben op de eindklassering van Antonelli. Daarom kunnen de stewards ervoor kiezen om het om te zetten naar een gridstraf. Deze zal hij dan over twee weken op de Red Bull Ring moeten inlossen.

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