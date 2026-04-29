Volgens Robert van Overdijk, directeur van Circuit Zandvoort, was het belangrijk om de Dutch Grand Prix op een hoogtepunt te laten eindigen. De directeur stelt in gesprek met BNR dat hij weliswaar niet bang is voor halflege tribunes rondom Zandvoort, maar dat dit wel heeft meegespeeld in de beslissing om er na 2026 een punt achter te zetten.

De Dutch Grand Prix is sinds 2021 weer onderdeel van de Formule 1-kalender, nadat het lange tijd afwezig was. Die terugkeer is natuurlijk grotendeels te danken aan de opkomst van Max Verstappen, die rond diverse Europese Grands Prix zijn eigen Verstappen-tribunes kreeg. Van Overdijk legt in het programma uit dat de Dutch Grand Prix zich altijd heeft gericht op de Nederlandse Formule 1-fans, maar dat de laatste jaren ook veel fans uit andere delen van de wereld afreizen naar de race in de badplaats.

Stoppen op hoogtepunt

De editie van dit jaar is voorlopig de laatste, al wil Van Overdijk zich nergens op vastleggen: “Zeg nooit, nooit.” Wel wijst hij op diverse redenen om een eind te maken aan de huidige periode in de Formule 1: “We wilden niet weer afhankelijk zijn van variabelen waar wij geen invloed op hebben.” Daarbij speelden ook verschillende overheidsregels een rol, waaronder de zogeheten ‘funtax’ die in 2023 in Zandvoort werd ingevoerd, waardoor de prijzen van de kaartjes omhoog gingen. Toch was het financiële plaatje niet de enige factor; Van Overdijk wilde ook voorkomen dat de interesse simpelweg afneemt: “100 procent. Daar [lege tribunes, red.] waren we in de basis nog niet heel erg bang voor, maar stoppen op het hoogtepunt was wel één van de belangrijkste argumenten.”

Laatste editie Dutch Grand Prix

Wel staat er dit jaar nog één laatste Dutch Grand Prix-weekend op het programma. Hoewel er veel kritiek is op de huidige Formule 1-wagens, denkt Van Overdijk dat het circuit van Zandvoort voor een verrassing kan zorgen: “Daar ben ik heilig van overtuigd. Deze auto’s kunnen op een compact circuit, zoals Zandvoort, met weinig lange rechte stukken, zomaar eens een hele gave race opleveren.”

