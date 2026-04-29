Leclerc geniet samen met Alexandra nog even van het zonnetje in Miami
Ook voor Charles Leclerc loopt de lentestop op zijn einde. Samen met zijn kersverse vrouw Alexandra Leclerc was de Monegask dan ook al naar Miami afgereisd om nog even van de zon te genieten, voordat het Formule 1-spektakel dit weekend van start gaat.
De Ferrari-coureur is al sinds 2023 een setje met Alexandra. In het begin hield het duo hun relatie nog vooral achter de schermen, maar de laatste paar seizoenen was de 24-jarige Française veelvuldig aan de zijde van Leclerc te zien. Afgelopen februari stapte het duo dan ook in het huwelijksbootje.
Op de vooravond van het raceweekend in Miami is Leclerc met zijn vrouw gespot in de stad. Het duo geniet nog even van zon, zee en strand, voordat het Formule 1-weekend van start gaat.
