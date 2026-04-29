FIA waarschuwt: zware straffen bij misbruiken nieuwe startprocedure
De FIA gaat dit weekend tijdens de Grand Prix van Miami experimenteren met een nieuw veiligheidssysteem voor de startprocedure. Hierbij levert de MGU-K extra vermogen aan coureurs die dreigen stil te vallen op de grid. Hoewel het systeem bedoeld is om gevaarlijke situaties te voorkomen, waarschuwt de autosportbond de Formule 1-teams voor zware straffen als zij proberen misbruik te maken van deze nieuwe reglementen.
Het nieuwe systeem stelt de MGU-K in staat om batterijvermogen in te zetten wanneer een auto na de start nauwelijks van zijn plek komt. Normaal gesproken is het gebruik van dit systeem, dat tegenwoordig een maximaal vermogen van 350 kW levert, verboden totdat een auto de grens van vijftig kilometer per uur passeert. De FIA is van plan om de technologie na afloop van de enige vrije training in Miami te testen. Deze trainingssessie is voor de gelegenheid met dertig minuten verlengd.
Binnen de paddock ontstond de vrees dat teams het systeem zouden gebruiken om een extra vermogensboost te forceren bij een matige start. De FIA overwoog aanvankelijk om een verplichte drive-through penalty uit te delen aan het einde van de eerste ronde voor coureurs die het mechanisme activeerden, maar zag daar na overleg met de teams van af. Nikolas Tombazis, de directeur single-seaters bij de FIA, legt uit hoe de bond naar de situatie kijkt. "We hebben duidelijk gemaakt dat dit in de eerste plaats geen mechanisme mag zijn waarbij mensen in de verleiding komen om het expres te doen om er beter van te worden", zo citeert The Race. "Wat dit zal doen is een desastreuze start omzetten in een slechte. Het zal een slechte start niet omzetten in een goede", voegt hij daaraan toe.
Volgens Tombazis waren de renstallen het er unaniem over eens dat een coureur in zo'n scenario de controle al kwijt is en zich in een slechte positie bevindt. "Daarom zou dat niet nodig zijn en dat hebben we geaccepteerd", verklaart hij over het schrappen van de automatische straf. Toch houdt de bond, die onder leiding staat van president Mohammed Ben Sulayem, een vinger aan de pols. "Maar als we zien dat we om wat voor reden dan ook iets over het hoofd hebben gezien en mensen het in hun voordeel gaan gebruiken, dan grijpen we natuurlijk in. Maar we denken niet dat dat het geval is", waarschuwt Tombazis.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen krijgt geen gegarandeerde plek in TQ3: zo werkt de 24h Nürburgring kwalificatie
Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd
Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse
Blauw bloed in F1: de aristocraten die in de koningsklasse raceten | GPFans Koningsdag Special
Net binnen
FIA past parc fermé-regels aan; elke F1-auto krijgt eigen ‘bewakingscamera’
- 31 minuten geleden
- 1
Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van Miami
- 57 minuten geleden
'Phoenix' Grosjean rijdt met 370 kilometer per uur vogel aan diggelen op Indianapolis
- 1 uur geleden
Van Overdijk wijst naar laatste editie Dutch Grand Prix: "Ben ik heilig van overtuigd"
- 2 uur geleden
FIA waarschuwt: zware straffen bij misbruiken nieuwe startprocedure
- 2 uur geleden
Silverstone biedt Formule 1 extra Grand Prix aan in 2026
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 25 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april