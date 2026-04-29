De FIA gaat dit weekend tijdens de Grand Prix van Miami experimenteren met een nieuw veiligheidssysteem voor de startprocedure. Hierbij levert de MGU-K extra vermogen aan coureurs die dreigen stil te vallen op de grid. Hoewel het systeem bedoeld is om gevaarlijke situaties te voorkomen, waarschuwt de autosportbond de Formule 1-teams voor zware straffen als zij proberen misbruik te maken van deze nieuwe reglementen.

Het nieuwe systeem stelt de MGU-K in staat om batterijvermogen in te zetten wanneer een auto na de start nauwelijks van zijn plek komt. Normaal gesproken is het gebruik van dit systeem, dat tegenwoordig een maximaal vermogen van 350 kW levert, verboden totdat een auto de grens van vijftig kilometer per uur passeert. De FIA is van plan om de technologie na afloop van de enige vrije training in Miami te testen. Deze trainingssessie is voor de gelegenheid met dertig minuten verlengd.

Artikel gaat verder onder video

FIA waarschuwt

Binnen de paddock ontstond de vrees dat teams het systeem zouden gebruiken om een extra vermogensboost te forceren bij een matige start. De FIA overwoog aanvankelijk om een verplichte drive-through penalty uit te delen aan het einde van de eerste ronde voor coureurs die het mechanisme activeerden, maar zag daar na overleg met de teams van af. Nikolas Tombazis, de directeur single-seaters bij de FIA, legt uit hoe de bond naar de situatie kijkt. "We hebben duidelijk gemaakt dat dit in de eerste plaats geen mechanisme mag zijn waarbij mensen in de verleiding komen om het expres te doen om er beter van te worden", zo citeert The Race. "Wat dit zal doen is een desastreuze start omzetten in een slechte. Het zal een slechte start niet omzetten in een goede", voegt hij daaraan toe.

Blijven monitoren

Volgens Tombazis waren de renstallen het er unaniem over eens dat een coureur in zo'n scenario de controle al kwijt is en zich in een slechte positie bevindt. "Daarom zou dat niet nodig zijn en dat hebben we geaccepteerd", verklaart hij over het schrappen van de automatische straf. Toch houdt de bond, die onder leiding staat van president Mohammed Ben Sulayem, een vinger aan de pols. "Maar als we zien dat we om wat voor reden dan ook iets over het hoofd hebben gezien en mensen het in hun voordeel gaan gebruiken, dan grijpen we natuurlijk in. Maar we denken niet dat dat het geval is", waarschuwt Tombazis.

