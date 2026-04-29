close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Romain Grosjean stand on the 2013 Bahrain Grand Prix podium

'Phoenix' Grosjean rijdt met 370 kilometer per uur vogel aan diggelen op Indianapolis

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Romain Grosjean is dinsdag tijdens een training voor de Indianapolis 500 betrokken geraakt bij een bizarre aanrijding. De coureur van Dale Coyne Racing raakte op de befaamde oval met een snelheid van bijna 370 kilometer per uur een vogel.

De coureur was op dat moment bezig met de zogeheten Open Test, een collectieve testsessie in aanloop naar de iconische race in mei. Tijdens zijn run stevende de vogel recht op de auto af en crashte deze tegen het aeroscreen en de helm van Grosjean. Dit veiligheidssysteem, dat is ontwikkeld in samenwerking met Red Bull Advanced Technologies, voorkwam vermoedelijk erger letsel. Wel bleek de voormalig concurrent van Max Verstappen bij terugkomst in de pitstraat behoorlijk onder het bloed te zitten.

Grosjean reageert

Tegenover Fox Sports deed de coureur nuchter zijn verhaal over de opmerkelijke aanrijding. "Dat was niet ideaal", zo liet hij na afloop optekenen. De impact liet een flinke ravage achter in de cockpit van zijn Honda. "Mijn racepak zit nog steeds onder het bloed en er zitten stukjes vogel op de rolbeugels. Mijn helm stinkt, en de stoel stinkt ook. Ik heb geen kip gegeten tijdens de lunch; ik ben er maar langs gelopen. Maar ik noem hem de 'pechvogel', en nu is hij weg", zo grapte hij over het voorval. Ondanks de flinke klap en de rotzooi in de cockpit bleef de Fransman zelf ongedeerd.

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA past parc fermé-regels aan; elke F1-auto krijgt eigen ‘bewakingscamera’

FIA past parc fermé-regels aan; elke F1-auto krijgt eigen ‘bewakingscamera’

  • 30 minuten geleden
  • 1
Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van Miami

Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van Miami

  • 56 minuten geleden
Van Overdijk wijst naar laatste editie Dutch Grand Prix: "Ben ik heilig van overtuigd"

Van Overdijk wijst naar laatste editie Dutch Grand Prix: "Ben ik heilig van overtuigd"

  • 2 uur geleden
FIA waarschuwt: zware straffen bij misbruiken nieuwe startprocedure

FIA waarschuwt: zware straffen bij misbruiken nieuwe startprocedure

  • 2 uur geleden
Silverstone biedt Formule 1 extra Grand Prix aan in 2026

Silverstone biedt Formule 1 extra Grand Prix aan in 2026

  • 3 uur geleden
Mekies: 'Problemen met de auto frustreren Verstappen meer dan nieuwe regels'

Mekies: 'Problemen met de auto frustreren Verstappen meer dan nieuwe regels'

  • Vandaag 13:54

Net binnen

17:32
FIA past parc fermé-regels aan; elke F1-auto krijgt eigen ‘bewakingscamera’
17:06
Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van Miami
15:58
Van Overdijk wijst naar laatste editie Dutch Grand Prix: "Ben ik heilig van overtuigd"
15:17
FIA waarschuwt: zware straffen bij misbruiken nieuwe startprocedure
14:33
Silverstone biedt Formule 1 extra Grand Prix aan in 2026
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen krijgt geen gegarandeerde plek in TQ3: zo werkt de 24h Nürburgring kwalificatie Kwalificatie 24h Nürburgring

Verstappen krijgt geen gegarandeerde plek in TQ3: zo werkt de 24h Nürburgring kwalificatie

Vandaag 06:58
Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd slow zones en code 60

Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd

27 april 2026 16:03
Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse build your dreams

Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse

27 april 2026 13:38
Blauw bloed in F1: de aristocraten die in de koningsklasse raceten | GPFans Koningsdag Special Longread ✍️

Blauw bloed in F1: de aristocraten die in de koningsklasse raceten | GPFans Koningsdag Special

27 april 2026 10:09 1
Ontdek het op Google Play
x