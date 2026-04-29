Romain Grosjean is dinsdag tijdens een training voor de Indianapolis 500 betrokken geraakt bij een bizarre aanrijding. De coureur van Dale Coyne Racing raakte op de befaamde oval met een snelheid van bijna 370 kilometer per uur een vogel.

De coureur was op dat moment bezig met de zogeheten Open Test, een collectieve testsessie in aanloop naar de iconische race in mei. Tijdens zijn run stevende de vogel recht op de auto af en crashte deze tegen het aeroscreen en de helm van Grosjean. Dit veiligheidssysteem, dat is ontwikkeld in samenwerking met Red Bull Advanced Technologies, voorkwam vermoedelijk erger letsel. Wel bleek de voormalig concurrent van Max Verstappen bij terugkomst in de pitstraat behoorlijk onder het bloed te zitten.

Grosjean reageert

Tegenover Fox Sports deed de coureur nuchter zijn verhaal over de opmerkelijke aanrijding. "Dat was niet ideaal", zo liet hij na afloop optekenen. De impact liet een flinke ravage achter in de cockpit van zijn Honda. "Mijn racepak zit nog steeds onder het bloed en er zitten stukjes vogel op de rolbeugels. Mijn helm stinkt, en de stoel stinkt ook. Ik heb geen kip gegeten tijdens de lunch; ik ben er maar langs gelopen. Maar ik noem hem de 'pechvogel', en nu is hij weg", zo grapte hij over het voorval. Ondanks de flinke klap en de rotzooi in de cockpit bleef de Fransman zelf ongedeerd.

🟡 Pendant ce temps lors des essais de l'INDY 500 à Indianapolis, Romain Grosjean a percuté un oiseau à plus de 370 km/h ! 😳



L'oiseau s'est écrasé sur l'Aeroscreen du pilote Dale Coyne Racing.



On ne peut que remercier une nouvelle fois cette innovation en matière de sécurité… pic.twitter.com/xem62YQOxv — Tear Off (@TearOffFR) April 28, 2026

