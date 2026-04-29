Norris verwacht veel van McLaren in Miami: 'Presteren hier goed'
Lando Norris dentk dat het circuit in Miami uitstekend kan passen bij de kwaliteiten van de McLaren MCL40. De Britse coureur stelt dat zijn team, ondanks een moeizame seizoensstart in dit nieuwe tijdperk van de sport, met vertrouwen afreist naar de race rondom het Hard Rock Stadium.
McLaren kent tot nu toe een wisselvallig begin van het Formule 1-seizoen 2026. Waar het team vorig jaar nog beide wereldtitels veroverde, stonden de eerste races van dit jaar in het teken van betrouwbaarheidsproblemen met de nieuwe krachtbronnen. Zo konden beide wagens tijdens de Grand Prix van China niet van start gaan door hardnekkige elektrische problemen. In Japan toonde de renstal echter herstel met een podiumplaats voor Oscar Piastri. Voor het naderende sprintweekend in Florida, dat volgt op een ongebruikelijke pauze van vijf weken vanwege twee geannuleerde races op de kalender, introduceert het team bovendien een ingrijpend updatepakket voor de MCL40.
McLaren sterk in Miami
De renstal uit Woking jaagt komend weekend op een derde opeenvolgende zege op het Miami International Autodrome. Norris won er zijn eerste Grand Prix in 2024, waarna teamgenoot Piastri vorig jaar de overwinning pakte voor de Britse formatie. Norris verwacht dat de lay-out van de baan ook in 2026 in hun voordeel kan werken. "Het is natuurlijk een circuit waar we de afgelopen jaren als team heel goed hebben gepresteerd", aldus Norris. "Vorig jaar was het qua snelheid een van onze beste circuits van het seizoen vergeleken met de rest."
Veranderingen?
Ondanks de ingrijpende technische reglementen die sinds dit seizoen van kracht zijn, verwacht de huidige nummer vijf uit het wereldkampioenschap geen grote verschuivingen in de krachtsverhoudingen op dit specifieke stratencircuit. "In sommige opzichten verandert het niet al te veel", vertelt hij over de impact van de nieuwe generatie auto's op de rijervaring in Miami. "Het is een ander circuit en het zou de auto zomaar iets meer kunnen liggen dan sommige andere plaatsen. Japan paste al iets beter bij de auto dan de eerste paar races. Hoe het precies zal veranderen, weet ik niet, dat moeten we afwachten."
Verstappen krijgt geen gegarandeerde plek in TQ3: zo werkt de 24h Nürburgring kwalificatie
Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd
Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse
Blauw bloed in F1: de aristocraten die in de koningsklasse raceten | GPFans Koningsdag Special
Onweersbuien bedreigen Grand Prix van Miami op zondag
- 47 minuten geleden
Verstappen verkiest vijfde F1-titel boven zege in 24 uur van Le Mans
- 1 uur geleden
Dit is de officiële deelnamelijst voor de 24h Nürburgring in mei
- 2 uur geleden
Valkenburg open over heftige bedreigingen: "Er stond zelfs iemand aan mijn deur"
- 3 uur geleden
- 3
Norris verwacht veel van McLaren in Miami: 'Presteren hier goed'
- Vandaag 09:29
Bearman aast op Ferrari-zitje van Hamilton: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"
- Vandaag 08:46
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 25 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april