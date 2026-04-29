Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Norris verwacht veel van McLaren in Miami: 'Presteren hier goed'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Lando Norris dentk dat het circuit in Miami uitstekend kan passen bij de kwaliteiten van de McLaren MCL40. De Britse coureur stelt dat zijn team, ondanks een moeizame seizoensstart in dit nieuwe tijdperk van de sport, met vertrouwen afreist naar de race rondom het Hard Rock Stadium.

McLaren kent tot nu toe een wisselvallig begin van het Formule 1-seizoen 2026. Waar het team vorig jaar nog beide wereldtitels veroverde, stonden de eerste races van dit jaar in het teken van betrouwbaarheidsproblemen met de nieuwe krachtbronnen. Zo konden beide wagens tijdens de Grand Prix van China niet van start gaan door hardnekkige elektrische problemen. In Japan toonde de renstal echter herstel met een podiumplaats voor Oscar Piastri. Voor het naderende sprintweekend in Florida, dat volgt op een ongebruikelijke pauze van vijf weken vanwege twee geannuleerde races op de kalender, introduceert het team bovendien een ingrijpend updatepakket voor de MCL40.

McLaren sterk in Miami

De renstal uit Woking jaagt komend weekend op een derde opeenvolgende zege op het Miami International Autodrome. Norris won er zijn eerste Grand Prix in 2024, waarna teamgenoot Piastri vorig jaar de overwinning pakte voor de Britse formatie. Norris verwacht dat de lay-out van de baan ook in 2026 in hun voordeel kan werken. "Het is natuurlijk een circuit waar we de afgelopen jaren als team heel goed hebben gepresteerd", aldus Norris. "Vorig jaar was het qua snelheid een van onze beste circuits van het seizoen vergeleken met de rest."

Veranderingen?

Ondanks de ingrijpende technische reglementen die sinds dit seizoen van kracht zijn, verwacht de huidige nummer vijf uit het wereldkampioenschap geen grote verschuivingen in de krachtsverhoudingen op dit specifieke stratencircuit. "In sommige opzichten verandert het niet al te veel", vertelt hij over de impact van de nieuwe generatie auto's op de rijervaring in Miami. "Het is een ander circuit en het zou de auto zomaar iets meer kunnen liggen dan sommige andere plaatsen. Japan paste al iets beter bij de auto dan de eerste paar races. Hoe het precies zal veranderen, weet ik niet, dat moeten we afwachten."

