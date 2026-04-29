The FIA logo with the British flag

Silverstone biedt Formule 1 extra Grand Prix aan in 2026

Matthew Hobkinson & Brian van Hinthum

Het circuit van Silverstone heeft aangeboden om dit seizoen een extra Formule 1-race te organiseren, mocht de kalender verder onder druk komen te staan. Na de eerdere annulering van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië is er nog altijd onzekerheid over de resterende evenementen in het Midden-Oosten.

De Formule 1 bevindt zich momenteel in een ongebruikelijk lange pauze van vijf weken. Omdat de Grands Prix in Bahrein en Djedda in maart werden geschrapt vanwege het escalerende conflict in de regio, is de oorspronkelijke kalender tijdelijk teruggebracht naar 22 races. De actie op de baan wordt begin mei hervat met de Grand Prix van Miami. Ondertussen zijn er op de achtergrond aanhoudende zorgen over de veiligheid rondom de races in Qatar en Abu Dhabi, die voor november en december op de planning staan.

Silverstone is bereid om in te springen

Om te voorkomen dat de sport later dit jaar met gaten in het schema komt te zitten, heeft Silverstone-CEO Stuart Pringle zich gemeld bij de Formula One Management (FOM). De Brit, die begin dit jaar werd benoemd tot Officer of the Order of the British Empire, wijst op de flexibiliteit die het circuit toonde tijdens de coronapandemie in 2020. "Ik heb het aangeboden, omdat we tijdens Covid zijn ingesprongen en we de Formule 1 konden helpen, en als dat zou helpen, dan doen we dat natuurlijk", zo laat Pringle weten. Hoewel de Britse omloop doorgaans een overvolle agenda heeft, is er volgens de topman altijd ruimte te maken. "Ik ga er prat op dat we geen vrije momenten hebben, maar in een crisis is alles verplaatsbaar", stelt hij. "Er zijn talloze praktische zaken die overwogen moeten worden. Het aanbod ligt er en ze weten dat we er zijn. We kunnen snel schakelen als we erom worden gevraagd."

FOM houdt in de gaten

Binnen de top van de Formule 1 wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden, al is er nog geen sprake van acute paniek over de seizoensafsluiter. Liam Parker, Chief Corporate Relations Officer bij de F1, benadrukt dat het in dit stadium lastig is om voorspellingen te doen over het najaar. "Iedereen kan elke dag naar de tv kijken en zien dat de situatie zo fluïde en dynamisch is en niemand weet wat er morgen gaat gebeuren, laat staan in september en oktober", verklaart Parker. Toch zorgt de aanhoudende onzekerheid voor de nodige uitdagingen achter de schermen. F1-CEO Stefano Domenicali gaf eerder al aan dat stijgende kosten voor brandstof en transport een directe impact hebben op de teams. Dit wordt nog eens versterkt door de introductie van de nieuwe technische reglementen, wat het verschepen van onderdelen onder het budgetplafond tot een complexe puzzel maakt. Parker erkent dat de gewijzigde vrachtroutes en onzekerheden lastig zijn, maar ziet nog geen onoverkomelijke problemen. "Natuurlijk zijn er hoofdpijndossiers en complexiteiten waar we doorheen moeten navigeren, maar dit zijn op dit moment geen dolken in het hart of iets dergelijks", besluit Parker.

