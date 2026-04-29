Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van Miami

Max Verstappen is met een speciale editie van zijn helm afgereisd naar Miami. De Nederlander onthult op social media de opvallende kleuren, waarbij direct de link met de iconische Amerikaanse badplaats zichtbaar is.

Teams pakken ieder jaar uit voor het raceweekend in Miami. Dit jaar vormt het weekend, na een maand pauze, de hervatting van het Formule 1-seizoen. Verstappen kende tot nu toe nog geen echt sterk resultaat dit seizoen, maar reist met een flink updatepakket op de RB22 af naar Miami.

Speciale helm Max Verstappen in Miami

De Nederlander deelde daarnaast op Instagram de kleuren van zijn speciale helm voor het raceweekend.