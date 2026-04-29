Het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport meldt dat Audi en Honda met man en macht proberen te voorkomen dat een nieuw motorreglement vóór 2031 wordt ingevoerd. Er werd gesproken over 2029 of 2030, maar de ‘nieuwkomers’ in de Formule 1 willen niet al na drie seizoenen een nieuwe power unit ontwikkelen.

Hoewel het huidige motorreglement nog maar net van start is gegaan, wordt er door de motorleveranciers al gesproken over het volgende reglement. Dat gebeurde ook in 2022, toen net het grondeffecttijdperk van kracht werd. Het nieuwe motorreglement gaat mogelijk in 2031 in en hoe die nieuwe power unit eruit zal zien, is nog even de vraag.

Artikel gaat verder onder video

FIA laat zich niet meer chanteren door fabrikanten

De FIA wil volgens het medium nog vóór de zomerstop een akkoord bereiken met de betrokken partijen over het nieuwe reglement. Daarbij loopt de federatie nog tegen de nodige obstakels aan om alle fabrikanten op één lijn te krijgen. Toch wil Nikolas Tombazis, directeur eenzitters van de FIA, zich niet laten chanteren door de fabrikanten: "Toen er over de huidige motorformule werd gesproken, vertelden enkele autofabrikanten ons dat ze nooit meer een nieuwe verbrandingsmotor zouden ontwikkelen. Ze gaven zelfs precies aan vanaf wanneer ze alleen nog elektrische auto’s wilden bouwen. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Bij de volgende generatie motoren mogen we ons niet meer zo afhankelijk maken van de wereldwijde economische omstandigheden. We moeten voorkomen dat autofabrikanten ons in een houdgreep kunnen nemen. Natuurlijk willen we dat ze betrokken blijven, maar we mogen niet kwetsbaar zijn als ze besluiten te vertrekken."

'Audi en Honda willen niet eerder dan 2031 overgaan naar nieuwe motoren'

Afgelopen seizoen werd er al flink gesproken over het einde van het huidige motorreglement en werd geopperd om dit mogelijk te vervroegen naar 2029 of 2030. "Het project mislukte echter voornamelijk door tegenstand van Audi en Honda. De twee nieuwkomers wilden na slechts drie jaar niet alweer een nieuwe motor hoeven te ontwikkelen", zo schrijft AMuS.

