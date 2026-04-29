'Audi en Honda blokkeren nieuw F1-motorreglement vóór 2031'
Het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport meldt dat Audi en Honda met man en macht proberen te voorkomen dat een nieuw motorreglement vóór 2031 wordt ingevoerd. Er werd gesproken over 2029 of 2030, maar de ‘nieuwkomers’ in de Formule 1 willen niet al na drie seizoenen een nieuwe power unit ontwikkelen.
Hoewel het huidige motorreglement nog maar net van start is gegaan, wordt er door de motorleveranciers al gesproken over het volgende reglement. Dat gebeurde ook in 2022, toen net het grondeffecttijdperk van kracht werd. Het nieuwe motorreglement gaat mogelijk in 2031 in en hoe die nieuwe power unit eruit zal zien, is nog even de vraag.
FIA laat zich niet meer chanteren door fabrikanten
De FIA wil volgens het medium nog vóór de zomerstop een akkoord bereiken met de betrokken partijen over het nieuwe reglement. Daarbij loopt de federatie nog tegen de nodige obstakels aan om alle fabrikanten op één lijn te krijgen. Toch wil Nikolas Tombazis, directeur eenzitters van de FIA, zich niet laten chanteren door de fabrikanten: "Toen er over de huidige motorformule werd gesproken, vertelden enkele autofabrikanten ons dat ze nooit meer een nieuwe verbrandingsmotor zouden ontwikkelen. Ze gaven zelfs precies aan vanaf wanneer ze alleen nog elektrische auto’s wilden bouwen. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Bij de volgende generatie motoren mogen we ons niet meer zo afhankelijk maken van de wereldwijde economische omstandigheden. We moeten voorkomen dat autofabrikanten ons in een houdgreep kunnen nemen. Natuurlijk willen we dat ze betrokken blijven, maar we mogen niet kwetsbaar zijn als ze besluiten te vertrekken."
'Audi en Honda willen niet eerder dan 2031 overgaan naar nieuwe motoren'
Afgelopen seizoen werd er al flink gesproken over het einde van het huidige motorreglement en werd geopperd om dit mogelijk te vervroegen naar 2029 of 2030. "Het project mislukte echter voornamelijk door tegenstand van Audi en Honda. De twee nieuwkomers wilden na slechts drie jaar niet alweer een nieuwe motor hoeven te ontwikkelen", zo schrijft AMuS.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'
- 2 uur geleden
- 6
VIDEO | Alonso na dit seizoen nog niet met pensioen, Piquet verdedigt Verstappen | GPFans Recap
- 3 uur geleden
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren', FIA past parc fermé-regels aan | GPFans Recap
- 12 minuten geleden
Wolff duidelijk over regelwijziging: "Veranderingen respecteren het DNA van onze sport"
- 1 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen krijgt geen gegarandeerde plek in TQ3: zo werkt de 24h Nürburgring kwalificatie
Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd
Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse
Blauw bloed in F1: de aristocraten die in de koningsklasse raceten | GPFans Koningsdag Special
Net binnen
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren', FIA past parc fermé-regels aan | GPFans Recap
- 12 minuten geleden
Wolff duidelijk over regelwijziging: "Veranderingen respecteren het DNA van onze sport"
- 1 uur geleden
'Audi en Honda blokkeren nieuw F1-motorreglement vóór 2031'
- 1 uur geleden
- 1
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'
- 2 uur geleden
- 6
Leclerc geniet samen met Alexandra nog even van het zonnetje in Miami
- 2 uur geleden
VIDEO | Alonso na dit seizoen nog niet met pensioen, Piquet verdedigt Verstappen | GPFans Recap
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 25 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april