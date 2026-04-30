'Bahrein neemt rol van seizoensopener over van Australië in 2027'
De Formule 1-kalender voor volgend jaar begint steeds meer vorm te krijgen. Daarbij lijkt Australië de openingsrace definitief te verliezen aan Bahrein, zo meldt het Duitse Bild. Hoewel de officiële kalender nog niet door de autosportbond FIA is bevestigd, wijzen de signalen uit de paddock erop dat het seizoen opnieuw in het Midden-Oosten van start gaat. Naar verwachting wordt op 14 maart afgetrapt op het Bahrain International Circuit.
De afgelopen jaren fungeerde het Albert Park Circuit in Melbourne nog als decor voor de seizoensopener. Dat had alles te maken met de ramadan, die destijds midden in de geplande startperiode viel en races in de Golfregio praktisch onmogelijk maakte. Omdat de vastenmaand volgend jaar al rond 7 of 8 maart eindigt, ligt de weg open voor een terugkeer naar de ‘oude’ situatie met Bahrein als eerste race.
Contract Australische GP
Voor Melbourne betekent dat een stapje terug op de kalender, al past dat binnen de huidige afspraken. De Australian Grand Prix Corporation heeft een contract tot en met 2037, waarin is vastgelegd dat de race tussen 2023 en 2037 vijf keer het seizoen mag openen. Daarvan zijn er inmiddels al twee gebruikt. Daarnaast is afgesproken dat de Australische GP altijd bij de eerste drie races van het jaar moet horen. Volgens Bild zou Melbourne daardoor mogelijk als derde race op de kalender van 2027 verschijnen.
Meer verschuivingen op komst
De terugkeer van Bahrein als openingsrace lijkt slechts één van de veranderingen voor volgend jaar, want de kalender gaat opnieuw flink op de schop. Het seizoen zal naar verwachting weer uit 24 races bestaan.
Zo verdwijnt de Grand Prix van Nederland op Zandvoort na dit jaar van de kalender, omdat het contract niet is verlengd. Daar staat tegenover dat de Formule 1 mogelijk terugkeert naar Istanbul Park in Turkije en Portimão in Portugal. Ook Barcelona lijkt vanaf volgend jaar een roulatiesysteem te krijgen met Spa-Francorchamps.
Voor Bahrein is de mogelijke openingsrace in ieder geval goed nieuws. Eerder dit jaar werd de race, die oorspronkelijk op 12 april gepland stond, nog op het laatste moment geschrapt.
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 27 minuten geleden
- 7
Alleen 'hele speciale' Verstappen kan F1 succesvol met andere raceklassen combineren
- 58 minuten geleden
- 4
Formule 1-bom in de maak? 'Verstappen, Russell en Piastri ruilen met zijn drieën van zitje'
- 1 uur geleden
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Alleen 'hele speciale' Verstappen kan F1 succesvol met andere raceklassen combineren
Formule 1-bom in de maak? 'Verstappen, Russell en Piastri ruilen met zijn drieën van zitje'
Verstappen positief over nieuwe Red Bull-auto na testdag: "Dat voelde goed"
Verstappen het zwijgen opgelegd door grote bazen F1: "Ze hebben met Max gepraat"
Net binnen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 27 minuten geleden
- 7
Alleen 'hele speciale' Verstappen kan F1 succesvol met andere raceklassen combineren
- 58 minuten geleden
- 4
Formule 1-bom in de maak? 'Verstappen, Russell en Piastri ruilen met zijn drieën van zitje'
- 1 uur geleden
- 8
Verstappen positief over nieuwe Red Bull-auto na testdag: "Dat voelde goed"
- 2 uur geleden
Verstappen het zwijgen opgelegd door grote bazen F1: "Ze hebben met Max gepraat"
- 2 uur geleden
- 13
Verstappen sluit deelname aan race uit vanwege veiligheid: "Het risico is te groot"
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- Vandaag 13:29
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april