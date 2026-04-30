De Formule 1-kalender voor volgend jaar begint steeds meer vorm te krijgen. Daarbij lijkt Australië de openingsrace definitief te verliezen aan Bahrein, zo meldt het Duitse Bild. Hoewel de officiële kalender nog niet door de autosportbond FIA is bevestigd, wijzen de signalen uit de paddock erop dat het seizoen opnieuw in het Midden-Oosten van start gaat. Naar verwachting wordt op 14 maart afgetrapt op het Bahrain International Circuit.

De afgelopen jaren fungeerde het Albert Park Circuit in Melbourne nog als decor voor de seizoensopener. Dat had alles te maken met de ramadan, die destijds midden in de geplande startperiode viel en races in de Golfregio praktisch onmogelijk maakte. Omdat de vastenmaand volgend jaar al rond 7 of 8 maart eindigt, ligt de weg open voor een terugkeer naar de ‘oude’ situatie met Bahrein als eerste race.

Artikel gaat verder onder video

Contract Australische GP

Voor Melbourne betekent dat een stapje terug op de kalender, al past dat binnen de huidige afspraken. De Australian Grand Prix Corporation heeft een contract tot en met 2037, waarin is vastgelegd dat de race tussen 2023 en 2037 vijf keer het seizoen mag openen. Daarvan zijn er inmiddels al twee gebruikt. Daarnaast is afgesproken dat de Australische GP altijd bij de eerste drie races van het jaar moet horen. Volgens Bild zou Melbourne daardoor mogelijk als derde race op de kalender van 2027 verschijnen.

Meer verschuivingen op komst

De terugkeer van Bahrein als openingsrace lijkt slechts één van de veranderingen voor volgend jaar, want de kalender gaat opnieuw flink op de schop. Het seizoen zal naar verwachting weer uit 24 races bestaan.

Zo verdwijnt de Grand Prix van Nederland op Zandvoort na dit jaar van de kalender, omdat het contract niet is verlengd. Daar staat tegenover dat de Formule 1 mogelijk terugkeert naar Istanbul Park in Turkije en Portimão in Portugal. Ook Barcelona lijkt vanaf volgend jaar een roulatiesysteem te krijgen met Spa-Francorchamps.

Voor Bahrein is de mogelijke openingsrace in ieder geval goed nieuws. Eerder dit jaar werd de race, die oorspronkelijk op 12 april gepland stond, nog op het laatste moment geschrapt.

Gerelateerd