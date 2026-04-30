Verstappen ondanks veelbewogen GT3-weekend niet aanwezig op persconferentie
Na maar liefst vijf weken stilgelegen te hebben, is de Formule 1 inmiddels neergestreken in Miami. Aanstaande zondag wordt hier de vierde ronde van het wereldkampioenschap verreden. Maar eerst is het tijd voor de mediadag.
Het raceweekend in Miami vormt het decor voor het tweede sprintraceweekend van het seizoen. Dit betekent een nog voller programma dan normaal voor de coureurs en de teams. Naast dat er twee kwalificaties en twee races worden verreden, worden in deze weekenden namelijk ook het aantal persmomenten opgeschroefd. Op donderdag is het eerst tijd voor de traditionele FIA-persconferentie. Deze wordt om 19:00 uur Nederlandse tijd afgetrapt met Nico Hülkenberg (Audi), Sergio Pérez (Cadillac) en Oscar Piastri (McLaren). Om 19:30 uur moeten Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Red Bull Racing) en Carlos Sainz (Williams) zich melden.
Verstappen niet uitgenodigd door de FIA
Wat enigszins opvalt, is dat de FIA geen beroep heeft gedaan op Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft immers een veelbewogen weekend op de Nürburgring achter de rug. Verstappen zal de pers echter te woord staan tijdens de eigen mediasessies van Red Bull Racing. Op vrijdag is het de beurt aan de teams. Om 20:30 uur Nederlandse tijd worden Mattia Binotto (Audi), Fred Vasseur (Ferrari) en James Vowles (Williams) in de perszaal verwacht.
Na de sprintrace, de reguliere kwalificatie voor de hoofdrace en de Grand Prix, moeten de eerste drie coureurs zich eveneens melden voor de microfoon.
