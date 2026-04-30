Victoria Verstappen en Sophie Kumpen in Miami om Max toe te juichen
Max Verstappen heeft het tot nu toe nog niet altijd even gemakkelijk in het huidige Formule 1-seizoen en de viervoudig wereldkampioen kan dan ook alle steun van zijn geliefde familie gebruiken. Die familie is dit weekend dan ook grotendeels aanwezig in Florida om hem naar een mooi resultaat te juichen.
De afgelopen tijd zit Verstappen natuurlijk verre van lekker in zijn vel in de Formule 1. De Nederlander vindt dat de extreme focus op energiemanagement ten koste gaat van het pure racen en trekt daarbij zelfs de vergelijking met Mario Kart. Mede door deze uitspraken duiken er regelmatig geruchten op dat Verstappen serieus zou overwegen om de sport vroegtijdig te verlaten. Daarbij helpt het niet dat Red Bull Racing een zeer moeizame seizoensstart kent; na de eerste drie races van het huidige kampioenschap staat de renstal uit Milton Keynes slechts zesde in het constructeurskampioenschap met zestien punten.
Victoria en Sophie aanwezig
De viervoudig wereldkampioen kan dan ook alle steun gebruiken bij de hervatting van het Formule 1-seizoen aankomend weekend in Miami. Doorgaans zien we - wanneer er familie op locatie is - voornamelijk Jos Verstappen dan op het circuit verschijnen. Dit keer krijgt Verstappen echter support van de andere kant van het gezin, daar waar zijn zusje Victoria Verstappen met haar zoontjes aanwezig is in Miami. Ook moeder Sophie Kumpen is erbij.
