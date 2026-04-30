Voor Aston Martin-coureur Fernando Alonso is het leven naast de baan de afgelopen weken flink veranderd door de geboorte van zijn zoon Leonard. De tweevoudig wereldkampioen geeft toe dat het vaderschap even wennen is, maar hij prijst de steun die hij thuis krijgt.

Terwijl de Formule 1 zich opmaakt voor de Grand Prix van Miami, beleefde Alonso een bewogen maand. Sportief gezien verloopt de start van de samenwerking tussen Aston Martin en motorpartner Honda uiterst moeizaam. Het team staat na drie races nog op nul punten en de AMR26 kampt met extreme vibraties. Buiten de baan is er echter wel heuglijk nieuws, aangezien de 44-jarige coureur eerder deze maand vader werd.

Een geweldig team thuis

Voor de camera en microfoon van de Formule 1 spreekt Alonso openhartig over zijn pasgeboren zoon. De komst van Leonard, die inmiddels al zijn eerste officiële paddockpas heeft ontvangen, zorgt voor een compleet nieuwe dynamiek. Iets waar de Spanjaard behoorlijk aan lijkt te moeten wennen: "De baby is iets nieuws voor mij", vertelt Alonso. Hij benadrukt echter dat hij er niet alleen voor staat bij de opvoeding. "Maar hij heeft een ongelooflijke moeder die voor hem zorgt en me leert wat ik moet doen", aldus de coureur.

Hoewel Alonso op het circuit momenteel fungeert als een cruciale testcoureur om de aanhoudende problemen met de Honda-krachtbron op te lossen, lijkt alles in zijn privéleven wel op rolletjes te lopen. De Spanjaard sluit zijn verhaal over zijn nieuwe gezinsleven dan ook uiterst positief af. "We zijn een geweldig team thuis", concludeert hij. Alonso zal dit weekend proberen om datzelfde gevoel over te brengen naar de paddock in Florida.

Gerelateerd