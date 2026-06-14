Volgens Lance Stroll is het een kwestie van wachten op een nieuw upgradepakket voordat Aston Martin weer stappen kan zetten. Bovendien reageert hij bij de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië uiterst onverschillig op het feit dat hij zijn teamgenoot Fernando Alonso voor het eerst in lange tijd heeft verslagen tijdens de kwalificatie.

Het team uit Silverstone beleeft een opmerkelijk teleurstellende seizoensstart met de AMR26. De formatie kampt onder meer met hevige vibraties vanuit de nieuwe Honda-power unit en problemen met de versnellingsbak en het afremmen op de motor. Hoewel er incrementele upgrades zijn doorgevoerd, rijdt Aston Martin dit weekend in Spanje met een nagenoeg ongewijzigde specificatie ten opzichte van de vorige race in Monaco. Teambaas Adrian Newey heeft inmiddels bevestigd dat een groot aerodynamisch pakket pas in juli wordt verwacht. Gevraagd of de coureurs zich momenteel in een wachtkamer bevinden, is Stroll duidelijk. "Ja, we moeten gewoon wachten op het upgradepakket", vertelt hij tegenover onder andere GPFans. Hij erkent dat het team de tijd voorlopig moet uitzitten. "Daar komt het wel op neer, ja."

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Onverschillig na verslaan Alonso

Tijdens de kwalificatie op het circuit in Montmeló wist Stroll eindelijk af te rekenen met een negatieve reeks. Voor het eerst in 42 Grands Prix kwalificeerde hij zich voor Alonso. De laatste keer dat het voorkwam vóór dit weekend was op Silverstone in 2024. Toch kon deze doorbraak de coureur weinig bekoren. Gevraagd of het verslaan van zijn teamgenoot iets voor hem betekent, reageert hij afwijzend. "Dat maakt mij niet uit. Het boeit me echt geen reet."

De teleurstellende posities op de startopstelling, P21 en P22, weerspiegelen de huidige realiteit voor Aston Martin. Echter, de renstal staat momenteel niet laatste in het constructeurskampioenschap, met enkel het puntloze Cadillac achter zich. Alonso wist vorige week in Monaco het enige punt voor het team te scoren. Stroll zelf is na zes racen nog altijd puntloos en bezet de tweeëntwintigste en laatste plaats in het kampioenschap. De Canadees haalt zijn schouders op over de uitzichtloze situatie. "Het is zoals het is. Ik zit gewoon achter het stuur."

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