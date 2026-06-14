Aston Martin schendt parc fermé, FIA zal Alonso naar pitstraat sturen voor start thuisrace
Aston Martin schendt parc fermé, FIA zal Alonso naar pitstraat sturen voor start thuisrace
De F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië gaat van kwaad tot erger voor Fernando Alonso. De Spaanse thuisheld staat namelijk op het punt een gridstraf te krijgen voor de race van deze zondagmiddag. De Aston Martin wordt naar alle waarschijnlijk naar de pitstraat gestuurd voor de start.
Voor het eerst in 42 kwalificaties werd Alonso verslagen door teamgenoot Lance Stroll. Hij klokte de tweeëntwintigste en laatste rondetijd met een 1:18.815, meer dan vier seconden langzamer dan de uiteindelijke poleman George Russell. "We kwamen hier naartoe met de kennis dat we de langzaamste zijn en wij zijn ook laatste. Dus geen verrassingen daar", klonk het tegenover onder andere GPFans. "We weten dat we de slechtste auto en de slechtste motor hebben."
Nieuwe Honda-elektromotor voor Alonso
Alonso gaat voor de Grand Prix op het Spaanse circuit in Montmeló een gloednieuwe Honda-elektromotor gebruiken. Aston Martin pakt er een nieuwe MGU-K, nieuwe batterij en nieuwe control electronics bij, en omdat het bij ieder onderdeel gaat om een vierde set, levert het een gridstraf op. Het maximale aantal MGU-K's, batterijen en zogeheten 'PU-CE's' die je per seizoen mag gebruiken, is drie.
Tevens is de motorwissel gebeurd in parc fermé, wanneer er na de kwalificatie niet zo ingrijpend gesleuteld mag worden. Van Alonso wordt verwacht dat hij vanwege bovenstaande regelschendingen vanuit de pitstraat moet beginnen, wat de standaardstraf is.
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