VIDEO | 'Sensationele Formule 1-transfer voor Alonso' | GPFans Race Day
VIDEO | 'Sensationele Formule 1-transfer voor Alonso' | GPFans Race Day
Het is raceday in Barcelona! Vanmiddag om 15:00 uur gaan de lichten uit voor de Grand Prix. In de aanloop naar de race bespreken Jan Bolscher en Sebastiaan Kissing de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.
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