Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het is raceday in Barcelona! Vanmiddag om 15:00 uur gaan de lichten uit voor de Grand Prix. In de aanloop naar de race bespreken Jan Bolscher en Sebastiaan Kissing de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.

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