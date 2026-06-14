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Fernando Alonso in Shanghai

VIDEO | 'Sensationele Formule 1-transfer voor Alonso' | GPFans Race Day

VIDEO | 'Sensationele Formule 1-transfer voor Alonso' | GPFans Race Day

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het is raceday in Barcelona! Vanmiddag om 15:00 uur gaan de lichten uit voor de Grand Prix. In de aanloop naar de race bespreken Jan Bolscher en Sebastiaan Kissing de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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