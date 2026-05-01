Mercedes kampt met groot probleem in Miami: "Een oplossing vinden gaat tijd kosten"

Mercedes is het Formule 1-seizoen dominant begonnen, maar de renstal kampt met een hardnekkig probleem bij de starts. WK-leider Andrea Kimi Antonelli laat weten dat het team de oorzaak inmiddels heeft achterhaald, maar waarschuwt tegelijkertijd dat een snelle oplossing voorlopig nog uitblijft. Dat vertelt de negentienjarige Italiaan in de aanloop naar de Grand Prix van Miami.

Tot dusver beleeft Mercedes een uitstekend jaar met overwinningen in de eerste drie races in Australië, China en Japan. Toch is het wegkomen bij de start een duidelijke zwakte gebleken. Hoewel het team tijdens elke ronde de volledige eerste startrij bezette, slaagde geen enkele Mercedes-coureur erin om als leider de eerste bocht in te duiken. "We hebben in de pauze natuurlijk proefstarts geoefend", vertelt Antonelli. "Ik heb met het team gewerkt om het probleem te herkennen en we lijken het gevonden te hebben. Nu proberen we zo snel mogelijk een oplossing te bedenken".

Fundamenteel probleem

De huidige leider in het wereldkampioenschap legt uit dat de benodigde aanpassingen technisch complex zijn. "We weten waaraan we moeten werken voor de oplossing. Het zal niet zo eenvoudig zijn, want het is een behoorlijke verandering aan de koppelingshendel en ook een beetje aan de handpositie. We doen ons best om die oplossing zo snel mogelijk te vinden, zodat we fatsoenlijke starts kunnen maken". De coureur benadrukt dat de kern van het probleem dieper zit dan aanvankelijk werd gedacht. "We erkennen absoluut dat mijn probleem veel fundamenteler was. We zullen in Miami zien of we een stap vooruit kunnen zetten, en daarna hebben we weer een pauze, dus meer tijd om eraan te werken".

Concurrentie met grote updates

Terwijl Mercedes zoekt naar verbeteringen bij de start, zitten de rivaliserende teams niet stil. Voor het raceweekend in Miami staan er grote updates gepland bij de concurrentie, wat de druk op de Duitse renstal vergroot. "Het wordt een heel interessant weekend voor ons", blikt de jonge coureur vooruit. "We brengen eerlijk gezegd niet echt iets mee, alleen heel kleine dingen, terwijl andere teams grote updates meenemen, zoals Ferrari en McLaren. Ook Red Bull brengt een update mee".

Antonelli, die na zijn zeges in China en Japan de leiding in het kampioenschap heeft overgenomen van teamgenoot George Russell, verwacht dan ook een zware kluif in de Verenigde Staten. "Ze zullen zeker dichterbij komen en we zullen dit weekend misschien flink wat meer moeten vechten. Maar we gaan ons best doen, we houden ons hoofd naar beneden. Van mijn kant ga ik proberen de prestaties van de auto te maximaliseren en dan zien we wel wat het resultaat is". Mercedes verdedigt in Miami een ruime voorsprong in het constructeurskampioenschap, waarin het team momenteel 135 punten achter zijn naam heeft staan.

Gerelateerd