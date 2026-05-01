Alonso over Formule 1-toekomst: "Ik blijf sowieso in een andere klasse racen"
Het Formule 1-contract van Fernando Alonso bij Aston Martin loopt aan het eind van dit jaar af. De tweevoudig wereldkampioen heeft nog niet nagedacht over of hij stopt of nog een seizoen doorgaat, maar legt zichzelf wel een ultimatum op om met een beslissing te komen.
Fernando Alonso is met zijn 44 jaar de oudste coureur op de Formule 1-grid. Ondanks zijn 'hoge' leeftijd wordt de Spanjaard echter nog altijd gezien als een van de beste coureurs op de grid. Dit seizoen heeft hij echter nog weinig kunnen laten zien. Aston Martin heeft grote problemen met de Honda-motor en is bij uitstek het laatste team. Daarnaast is Alonso dit jaar voor het eerst vader geworden, wat in combinatie met zijn leeftijd logischerwijs voor vraagtekens rondom zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport zorgt.
Tegenover onder andere Motorsport.com laat Alonso weten goed contact te hebben met teameigenaar Lawrence Stroll: "We hebben elkaar vorig weekend nog in Monaco ontmoet en samen een fijn diner gehad. Maar we hebben nooit diepgaand over de toekomst gesproken", klinkt het. "We zitten met alles op één lijn. We zijn een team, maar eerlijk gezegd hebben we het vooral over het heden en niet zozeer over de toekomst. Maar ik weet dat ik op een bepaald moment dit jaar een beslissing moet nemen. Dat zal rond de zomer of vlak daarna zijn. Op dit moment ben ik daar nog niet mee bezig."
Andere raceklassen
De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik moet ook met mijn familie praten. Ik moet eerst met mijn naasten overleggen en daarna beslissen wat ik volgend jaar ga doen. Als ik blijf racen, wordt het denk ik een beter seizoen dan dit. Het project zit dan in jaar twee. Als ik stop met racen [in de Formule 1], weet ik dat ik in een andere klasse zal rijden. Zoals ik al vaker heb gezegd, is Dakar Rally een mogelijkheid. Als ik op een dag kan winnen in de langeafstandsracerij, Formule 1 en rally's over lange afstanden, zou dat uniek zijn. Dat spreekt me aan."
Alonso geeft daarnaast aan opnieuw een deelname aan de 24 uur van Le Mans niet uit te sluiten in de toekomst. Ook laat hij weten dat, mocht hij stoppen als coureur bij het Formule 1-team van Aston Martin, hij in de toekomst in een andere rol verbonden zal blijven aan het team.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Mercedes kampt met groot probleem in Miami: "Een oplossing vinden gaat tijd kosten"
- 33 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Mercedes kampt met groot probleem in Miami: "Een oplossing vinden gaat tijd kosten"
Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News
Alonso over Formule 1-toekomst: "Ik blijf sowieso in een andere klasse racen"
Mekies wijst naar inhaalreeks met Verstappen in 2025 voor huidige problemen Red Bull
Net binnen
Mercedes kampt met groot probleem in Miami: "Een oplossing vinden gaat tijd kosten"
- 33 minuten geleden
Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News
- 1 uur geleden
- 1
Alonso over Formule 1-toekomst: "Ik blijf sowieso in een andere klasse racen"
- 1 uur geleden
Mekies wijst naar inhaalreeks met Verstappen in 2025 voor huidige problemen Red Bull
- 2 uur geleden
Verstappen over nieuwe race-engineer Red Bull na vertrek Lambiase: "Dat is zeldzaam"
- 2 uur geleden
F1-fans in Miami vallen over bizarre prijzen: hotdog van 150 dollar
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- Gisteren 13:29
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april