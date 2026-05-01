Het Formule 1-contract van Fernando Alonso bij Aston Martin loopt aan het eind van dit jaar af. De tweevoudig wereldkampioen heeft nog niet nagedacht over of hij stopt of nog een seizoen doorgaat, maar legt zichzelf wel een ultimatum op om met een beslissing te komen.

Fernando Alonso is met zijn 44 jaar de oudste coureur op de Formule 1-grid. Ondanks zijn 'hoge' leeftijd wordt de Spanjaard echter nog altijd gezien als een van de beste coureurs op de grid. Dit seizoen heeft hij echter nog weinig kunnen laten zien. Aston Martin heeft grote problemen met de Honda-motor en is bij uitstek het laatste team. Daarnaast is Alonso dit jaar voor het eerst vader geworden, wat in combinatie met zijn leeftijd logischerwijs voor vraagtekens rondom zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport zorgt.

Alonso over Formule 1-toekomst

Tegenover onder andere Motorsport.com laat Alonso weten goed contact te hebben met teameigenaar Lawrence Stroll: "We hebben elkaar vorig weekend nog in Monaco ontmoet en samen een fijn diner gehad. Maar we hebben nooit diepgaand over de toekomst gesproken", klinkt het. "We zitten met alles op één lijn. We zijn een team, maar eerlijk gezegd hebben we het vooral over het heden en niet zozeer over de toekomst. Maar ik weet dat ik op een bepaald moment dit jaar een beslissing moet nemen. Dat zal rond de zomer of vlak daarna zijn. Op dit moment ben ik daar nog niet mee bezig."

Andere raceklassen

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik moet ook met mijn familie praten. Ik moet eerst met mijn naasten overleggen en daarna beslissen wat ik volgend jaar ga doen. Als ik blijf racen, wordt het denk ik een beter seizoen dan dit. Het project zit dan in jaar twee. Als ik stop met racen [in de Formule 1], weet ik dat ik in een andere klasse zal rijden. Zoals ik al vaker heb gezegd, is Dakar Rally een mogelijkheid. Als ik op een dag kan winnen in de langeafstandsracerij, Formule 1 en rally's over lange afstanden, zou dat uniek zijn. Dat spreekt me aan."

Alonso geeft daarnaast aan opnieuw een deelname aan de 24 uur van Le Mans niet uit te sluiten in de toekomst. Ook laat hij weten dat, mocht hij stoppen als coureur bij het Formule 1-team van Aston Martin, hij in de toekomst in een andere rol verbonden zal blijven aan het team.

