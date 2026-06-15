Een dag nadat Lewis Hamilton zijn eerste overwinning bij Ferrari heeft weten te pakken, is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. Het meest gelezen nieuws van vandaag vind je dan ook terug in deze GPFans Recap.

Volgens Erik van Haren heeft Max Verstappen afgelopen week tijdens de meeting met de top van Red Bull nog steeds geen opheldering gegeven. Mercedes en Red Bull Racing laten daarnaast weten dat zij de uitslag van de race in Monaco gaan aanvechten en Nyck de Vries laat van zich horen nadat hij de 24 uur van Le Mans heeft gewonnen. Dit is de GPFans Recap van maandag 15 juni.

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Verstappen laat Red Bull-top in onzekerheid: 'Ze willen dat hij zegt dat hij blijft'

Hoewel Max Verstappen afgelopen weekend aangaf dat er niet te veel achter het bezoek richting het hoofdkantoor van Red Bull moet worden gezocht, onthult Formule 1-journalist Erik van Haren dat de leiding van het merk nog altijd wacht op de bevestiging van de Nederlander. Ook tijdens de meeting van afgelopen week heeft Verstappen nog niet bevestigd of hij zijn contract ook daadwerkelijk gaat uitzitten. Alles lezen over hoe Verstappen in de race staat? Klik hier!

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Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"

Lewis Hamilton zit dit seizoen een stuk comfortabeler achter het stuur van de Ferrari dan afgelopen jaar. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zelf een duidelijk idee van hoe dit komt. De uitspraak van Hamilton lezen? Klik hier!

De Vries wint 24h Le Mans en Catsburg pakt LMGT3-zege: "Ongelooflijke mijlpaal"

Terwijl de Formule 1 op het Circuit de Barcelona-Catalunya was, werd er in Le Mans geracet op het Circuit de la Sarthe. Nyck de Vries heeft daar de 24-uursrace op zijn naam geschreven in een Toyota samen met Mike Conway en Kamui Kobayashi. Hij is de eerste Nederlandse winnaar in het algemeen klassement van de 24 uur van Le Mans sinds Jan Lammers in 1988. Ondertussen sleepte Nicky Catsburg de zege binnen in de LMGT3-klasse. Lezen hoe De Vries terugkijkt op zijn zege? Klik hier!

Red Bull zet stap richting FIA en gaat voor hoger beroep: 'Het is een principekwestie'

Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult dat hij het er niet bij laat zitten dat de FIA ervoor heeft gekozen om de straf van Pierre Gasly in Monaco ongedaan te maken, waardoor Isack Hadjar zijn podiumplek zag verdwijnen. De Fransman wijst naar een principekwestie en wil vooral dat fans en coureurs duidelijkheid krijgen. Lezen waarom Red Bull voor het hoger beroep gaat? Klik hier!

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Mercedes voegt zich bij Red Bull en McLaren met protest: "Moeten voor Russell opkomen"

Mercedes heeft bij de FIA een zogeheten 'right of review' aangevraagd voor de uitslag van de F1 Grand Prix van Monaco. Teambaas Toto Wolff heeft bij de wedstrijd van Barcelona-Catalonië bevestigd dat de Duitse renstal, net als McLaren en Red Bull, in beroep gaat nadat Alpine eerder met succes de straffen van Pierre Gasly wist terug te draaien. Lezen wat Toto Wolff van plan is? Klik hier!

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