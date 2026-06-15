Terwijl de Formule 1 op het Circuit de Barcelona-Catalunya was, werd er in Le Mans geracet op het Circuit de la Sarthe. Nyck de Vries heeft daar de 24-uursrace op zijn naam geschreven in een Toyota samen met Mike Conway en Kamui Kobayashi. Hij is de eerste Nederlandse winnaar in het algemeen klassement van de 24 uur van Le Mans sinds Jan Lammers in 1988. Ondertussen sleepte Nicky Catsburg de zege binnen in de LMGT3-klasse.

Conway, Kobayashi en De Vries zagen als eerste de zwart-witgeblokte vlag om de zesde overwinning voor Toyota te verdienen. Ze finishten slechts 10.913 seconden voor de BMW van Robin Frijns, Sheldon van der Linde en René Rast. De zuster-Toyota van Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryō Hirakawa versloeg de Cadillac van Louis Delétraz, Norman Nato en Will Stevens om het podium te completeren. De BMW die vanaf pole position was begonnen, die van Kevin Magnussen, Raffaele Marciello en Dries Vanthoor, kwam op een aantal ronden achterstand na een lekke band door contact met een LMP2-auto en viel daarna uit met elektrische problemen. De Cadillac van Jack Aitken, Earl Bamber en Sébastien Bourdais streed lange tijd mee om de leiding, totdat ze met stuurproblemen moesten opgeven.

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Ben Keating verreed in Le Mans zijn eerste race sinds januari, nadat hij zijn elleboog had gebroken bij een fietsongeluk. De gentleman driver deelde een Corvette van TF Sport met Catsburg en Jonny Edgar, en ze zorgden voor de tiende klassezege voor het Amerikaanse merk. Ze versloegen de Lexus van Hadrien David, Jack Hawksworth en Tom Van Rompuy, en de Aston Martin van Jonny Adam, Dudu Barrichello en Gray Newell bij de LMGT3. De LMP2-klasse werd gewonnen door Inter Europol Competition. Richard Verschoor vocht om de zege tot drie uur te gaan, toen een rem op zijn Duqueine-Oreca explodeerde.

Catsburg viert tweede GT-overwinning in Le Mans

"Als je het verhaal zou moeten schrijven, zou je het zo schrijven", zo werd Catsburg geciteerd door Autosport.nl. "We moesten helemaal van achteraan komen. We moesten wachten tot Ben genezen en weer in vorm was. Negen weken nadat hij zijn elleboog gebroken had, dus een ongelooflijk verhaal voor ons. Een geweldige dag! De Corvette was super voor ons, eerst in 2023 en nu vandaag. Dat Ben zijn hele rijtijd voorafgaand aan de zondag gedaan heeft, zonder fouten, dat was ongelooflijk. En dan Jonny Edgar, de man met twee voornamen! Als je het mij vraagt, was hij de man van de wedstrijd. Hij was ongelooflijk snel en hij deed vijf stints tot aan het einde. Heel veel dank ook aan hem! Met goede teamgenoten is het een stuk gemakkelijker."

Ongelooflijke mijlpaal voor De Vries en Toyota

"Ik ben ongelooflijk dankbaar, opgelucht en blij dat ik Le Mans gewonnen heb", vertelde De Vries. "Dit is voor mij de eerste keer dat ik hier win, dus ik ben super blij. Het was een lange weg deze week en ook tijdens de race. We moesten meerdere tegenslagen en uitdagingen overwinnen en heel eerlijk gezegd dacht ik op sommige momenten dat we geen kans meer maakten. Maar dat laat alleen maar zien dat je nooit moet opgeven. Het kwam allemaal goed en ik ben zo dankbaar voor al het werk dat het team heeft verzet om deze ongelooflijke mijlpaal te bereiken."

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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