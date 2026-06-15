Hoewel Max Verstappen afgelopen weekend aangaf dat er niet te veel achter het bezoek richting het hoofdkantoor van Red Bull moet worden gezocht, onthult Formule 1-journalist Erik van Haren dat de leiding van het merk nog altijd wacht op de bevestiging van de Nederlander. Ook tijdens de meeting van afgelopen week heeft Verstappen nog niet bevestigd of hij zijn contract ook daadwerkelijk gaat uitzitten.

Verstappen heeft nog altijd een doorlopend contract tot en met 2028 op zak en hoewel hij eerder aangaf dat hij niet van plan is te vertrekken, blijkt dat volgens de journalist intern nog niet te zijn medegedeeld. Tijdens de meeting van afgelopen week zouden alle hoofdrolspelers aanwezig zijn geweest, waaronder de Thaise aandeelhouder van het energiedrankjesmerk, Chalerm Yoovidhya, maar ook CEO Oliver Mintzlaff.

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Beleidsbepalers Red Bull wachten op Verstappen

Bij Telesport legt Van Haren uit dat de leiding van Red Bull eigenlijk wacht op de bevestiging van Verstappen, die nog altijd niet is gegeven: "Ook voor de beleidsbepalers van Red Bull geldt dat zij nu het liefst willen dat Max Verstappen zegt: 'Ik blijf bij Red Bull'. Dan kan er rust komen en kunnen ze, zo zeggen ze achter de schermen, nieuw personeel aantrekken. Dan worden ze interessanter, ook voor sponsoren. Verstappen is gewoon de grote man bij Red Bull; hij draagt dat team eigenlijk."

Ontsnappingsclausule

De vertrekclausule kan deze zomer worden geactiveerd als Verstappen buiten de top twee van het kampioenschap staat: "Die kan hij dit jaar voor het eerst gaan triggeren. Hij staat nu zevende in het klassement, ik ga er niet vanuit dat hij tijdens de zomerstop ineens tweede staat. Als je een clausule kunt triggeren, betekent dat natuurlijk niet dat je dat meteen gaat doen, maar het is wel een vraag die Verstappen zich de komende weken gaat stellen."

Verstappen stelt bevestiging uit

Toch blijft het volgens Van Haren opvallend dat Verstappen vooral blijft afwachten: "Maar hij heeft intern niet aangegeven van: 'ik blijf sowieso'. Er was vorige week een meeting met de Red Bull-top in Oostenrijk. Die stond al gepland en het was meer een evaluatie. Natuurlijk hadden de beleidsbepalers gewild dat hij ergens in de afgelopen weken had gezegd: 'ik blijf sowieso'. Naar mijn informatie heeft hij dat intern ook niet gedaan."