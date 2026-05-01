Volgens Max Verstappen is er geen enkele reden om zijn deelname aan races op de Nürburgring te staken vanwege de bijbehorende veiligheidsrisico's. De coureur van Red Bull Racing stelt dat gevaar overal op de loer ligt en dat een ongeluk in een klein hoekje kan zitten. Dat laat de meervoudig wereldkampioen weten in de aanloop naar de Grand Prix van Miami in mei 2026.

De discussie rondom de veiligheid op de beruchte Nordschleife is recentelijk weer opgelaaid na een ernstig ongeval op het Duitse circuit. Tijdens een kwalificatierace kwam de 66-jarige coureur Juha Miettinen om het leven, wat voor een schokgolf in de internationale raceworld zorgde. Hoewel Verstappen zijn oprechte medeleven betuigde aan de nabestaanden, ziet hij het tragische incident niet als een gegronde reden om zelf uit de auto te stappen. Later deze maand staat hij met zijn eigen team, Verstappen Racing, nog altijd aan de start van de 24 uur van de Nürburgring in een Mercedes-AMG GT3.

Gevaar in alledaagse dingen

Tijdens een persmoment in Florida werd de Nederlander in gesprek met de internationale media uitgebreid gevraagd naar de specifieke gevaren van het uitdagende circuit in de Eifel. Verstappen benadrukt hierbij dat absolute veiligheid in de sport een illusie is. "Soms heb je helaas pech", citeert AD.nl. "Het is gewoon heel vervelend dat dit soort dingen soms gebeuren. Hoe veilig de auto's ook zijn, soms heb je pech. Ik kan vanavond naar het hotel gaan, uitglijden onder de douche en mijn nek breken", aldus de Red Bull-coureur over de onvoorspelbaarheid van het leven. Hij trekt daarbij de vergelijking met alledaagse situaties in het verkeer. "Maar wat ik zeg: fietsen in Amsterdam kan ook gevaarlijk zijn. Daar kan je ook door een bus worden aangereden ofzo. Overal schuilt gewoon gevaar in. Racen is ook gevaarlijk en soms heb je dan gewoon pech".

De suggestie dat de teamleiding van Red Bull Racing zou kunnen ingrijpen om zijn deelname aan de prestigieuze uithoudingsrace te verbieden, wijst Verstappen resoluut van de hand. "Dat is vooral een kwestie van 'als, als, als'. Dat is nu ook helemaal niet aan de orde", verduidelijkt hij over de interne verhoudingen bij de Oostenrijkse formatie, waar hij nog altijd een doorlopend contract heeft. Ondertussen heeft de organisatie van de Nürburgring niet stilgezeten. Er zijn diverse nieuwe veiligheidsmaatregelen doorgevoerd op het circuit, waaronder de installatie van achtentwintig digitale lichtpanelen langs de Nordschleife om coureurs beter te kunnen waarschuwen bij slecht zicht of gevaarlijke situaties.

Voorlopig ligt de volledige focus van Verstappen echter op de Formule 1, waar hij dit weekend in actie komt tijdens een druk sprintweekend in de Verenigde Staten. De Limburger kent een uiterst moeizame start van het seizoen 2026 en bezet momenteel slechts de negende plaats in het coureurskampioenschap. Terwijl Mercedes-coureur Kimi Antonelli momenteel de ranglijst aanvoert, hoopt Verstappen met aanzienlijke updates op zijn RB22 het tij te kunnen keren op het Miami International Autodrome.

Tijdschema F1 GP Miami 2026 (Nederlandse tijd) Dag Sessie Tijd (NL) Vrijdag 1 mei Vrije Training 1 (90 min) 18:00 - 19:30 Vrijdag 1 mei Sprintkwalificatie 22:30 - 23:14 Zaterdag 2 mei Sprintrace 18:00 - 19:00 Zaterdag 2 mei Kwalificatie (voor de GP) 22:00 - 23:00 Zondag 3 mei Grand Prix van Miami 22:00

