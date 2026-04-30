Lance Stroll is er helemaal klaar mee en in navolging van Max Verstappen heeft hij de aanval op de nieuwe wagens van 2026 volledig geopend. De Canadees stelt dat de sport in de basis niet deugt en dat het plezier voor de coureurs ver te zoeken is. "Ik denk dat het fundamenteel gewoon zo verkeerd is", aldus Stroll.

Tijdens een recente pauze in het seizoen nam Stroll de tijd om in Formule 3- en GT-wagens te rijden. Die ervaring stond in schril contrast met de huidige Formule 1-bolides, die volgens hem door de nadruk op batterijmanagement veranderd zijn in een wetenschapsproject. "De Formule 1 is niet zo leuk meer om in te rijden", vertelt hij. "Ik heb tijdens de break in andere auto's gereden, ik heb wat F3-auto's getest, en dat is duizend keer leuker en beter om te besturen. Je hebt je rechtervoet, je geeft wat je wil en je krijgt wat je wil". In de Formule 3 draait het immers om pure mechanische grip en constant pushen, terwijl de Formule 1-coureurs nu veelvuldig aan 'lift and coast' moeten doen.

Zakelijk perspectief

Stroll merkt op dat de commerciële kant van de sport floreert, maar dat dit losstaat van de daadwerkelijke rijbeleving. "De Formule 1 is een bedrijf en ze willen hun bedrijf beschermen en het er goed uit laten zien. Wij zijn coureurs en wij weten hoe het voelt om in goede auto's te rijden. Er zijn dus twee verschillende perspectieven", legt de coureur uit. Hoewel de populariteit hoog blijft, waarschuwt hij dat de puristen het verschil zien. "Mensen kijken toch wel naar de sport, ze kijken naar Netflix en zetten de Formule 1 aan, dus de Formule 1 is blij. Maar de coureurs, de fans, de mensen die echt verstand hebben van racen, weten hoe het vroeger was. De coureurs weten hoe het is om in echt goede, volwaardige auto's te rijden". Hij trekt dan ook een harde conclusie over de huidige generatie wagens: "We kunnen er niet omheen dat het op dit moment niet zo goed is als het zou kunnen zijn. Het is verre van zo goed als het kan zijn".

Steun vanuit Verstappen

De frustraties van Stroll staan niet op zichzelf, want ook Verstappen is natuurlijk een uitgesproken criticus van de huidige reglementen. De viervoudig wereldkampioen noemde de situatie eerder al fundamenteel fout en vergeleek het racen met de nieuwe hybride-systemen zelfs met Mario Kart. Verstappen hekelt de gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen, wat volgens hem leidt tot anti-racing. Hij omschreef de wagens al eens als Formule E op steroïden, omdat coureurs op de rechte stukken soms moeten terugschakelen om de batterij op te laden. De extreme focus op energiemanagement heeft het rijplezier voor Verstappen zodanig aangetast, dat hij openlijk twijfels heeft geuit over zijn toekomst in de sport als dit niet verandert. Ook andere coureurs op de grid delen die onvrede. Zo bekritiseerde Lando Norris het kunstmatige karakter van de races en stelde Fernando Alonso gefrustreerd dat de auto's in sommige bochten door de energiebesparing zo langzaam zijn, dat een kok ze nog zou kunnen besturen.

