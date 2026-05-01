Volgens teambaas Laurent Mekies is de moeizame seizoensstart van Oracle Red Bull Racing een direct gevolg van de sterke comeback aan het einde van vorig jaar. De Fransman stelt dat de inhaalslag die het team destijds moest maken, ten koste is gegaan van de voorbereidingen op het huidige Formule 1-seizoen. Spijt van die strategische keuze heeft hij echter niet.

Het team beleeft een uiterst uitdagende beginfase onder de nieuwe technische reglementen. Red Bull bezet momenteel slechts de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. De renstal kampt met betrouwbaarheidsproblemen rondom de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron en zoekt naar de juiste balans in het RB22-chassis.

Keuzes uit het verleden

Mekies, die het stokje overnam na het vertrek van Christian Horner, ziet de huidige achterstand als een logisch gevolg van de gebeurtenissen in de slotfase van het vorige kampioenschap. Destijds streed Max Verstappen tot het laatste moment om de wereldtitel, die hij uiteindelijk nipt verloor aan Lando Norris. Om in die strijd competitief te blijven, moesten er destijds offers worden gebracht voor de huidige wagen. "Dit was onvermijdelijk", verklaart de teambaas over de huidige vormdip.

Achterstand op de concurrentie

De formatie moet momenteel aanzienlijk toegeven op vroege koplopers zoals Ferrari en Mercedes. Mekies ontkent dan ook stellig de geruchten dat de nieuwe motor de krachtigste van het veld zou zijn. Om het gat met de concurrentie te dichten, wil de teambaas de komende Grand Prix van Miami gebruiken als een zogeheten seizoens-reboot. Daarbij hoopt het team optimaal gebruik te maken van de regels voor extra ontwikkelingstijd om de wagen te verbeteren.

Toewijding van Verstappen

De tegenvallende prestaties zorgen voor een frustrerende situatie voor Verstappen, die dit jaar een duo vormt met de gepromoveerde Isack Hadjar. Ondanks de moeizame start en de aanhoudende speculaties over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen, benadrukt Mekies dat de neuzen binnen het team dezelfde kant op staan. Volgens de teambaas is Verstappen intern nog altijd volledig toegewijd aan het project en het doorontwikkelen van de huidige auto.

Gerelateerd