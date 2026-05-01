Lambiase stood next to Verstappen in the Red Bull garage

Verstappen over nieuwe race-engineer Red Bull na vertrek Lambiase: "Dat is zeldzaam"

Lambiase stood next to Verstappen in the Red Bull garage — Foto: © IMAGO

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen heeft in Miami gereageerd op het nieuws dat zijn race-engineer en rechterhand Gianpiero Lambiase, na het seizoen van 2027 de overstrap naar McLaren zal maken.

Gianpiero Lambiase is sinds jaar en dag de race-engineer van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De twee hebben een zeer hechte band samen en worden in de paddock vaak vergeleken met een getrouwd stel. Vier jaar geleden sprak de Nederlander zelfs eens uit dat zodra Lambiase ermee zou stoppen, hijzelf ook stopt. Het was dan ook een grote verrassing toen afgelopen maand het nieuws naar buiten kwam dat Lambiase aan het eind van 2027 bij Red Bull Racing vertrekt, om als Head of Racing aan de slag te gaan bij het team van McLaren.

Verstappen blij voor Lambiase

Verstappen reageerde eerder al vanuit het theather op het aanstaande vertrek van zijn rechter hand, maar op de mediadag in Miami werd hij logischerwijs ook door de internationale media naar het nieuws gevraagd: "Ik was heel blij voor hem", klinkt het. "Dit jaar en volgend jaar werken we nog samen. Tijdens je carriere veranderen er dingenen dit was een hele goede kans voor hem. Ik ben blij voor hem en als team blijven we pushen en naar voren kijken. In het belang van het team proberen we de beste mensen te vinden om hem te vervangen."

Proberen opnieuw te vinden

De viervoudig wereldkampioen vervolgt: "Hoe we elkaar begrijpen en de chemie die we hebben, werkt heel goed. Ik denk dat dat heel zeldzaam is in het racen. Je ziet niet vaak dat een coureur en een engineer het zo goed met elkaar kunnen vinden. Dat is uiteraard is waarvan ik ga proberen het nog eens te vinden. Dat is niet makkelijk, maar soms lukt het."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Miami Gianpiero Lambiase

