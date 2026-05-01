Verstappen over nieuwe race-engineer Red Bull na vertrek Lambiase: "Dat is zeldzaam"
Max Verstappen heeft in Miami gereageerd op het nieuws dat zijn race-engineer en rechterhand Gianpiero Lambiase, na het seizoen van 2027 de overstrap naar McLaren zal maken.
Gianpiero Lambiase is sinds jaar en dag de race-engineer van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De twee hebben een zeer hechte band samen en worden in de paddock vaak vergeleken met een getrouwd stel. Vier jaar geleden sprak de Nederlander zelfs eens uit dat zodra Lambiase ermee zou stoppen, hijzelf ook stopt. Het was dan ook een grote verrassing toen afgelopen maand het nieuws naar buiten kwam dat Lambiase aan het eind van 2027 bij Red Bull Racing vertrekt, om als Head of Racing aan de slag te gaan bij het team van McLaren.
Verstappen blij voor Lambiase
Verstappen reageerde eerder al vanuit het theather op het aanstaande vertrek van zijn rechter hand, maar op de mediadag in Miami werd hij logischerwijs ook door de internationale media naar het nieuws gevraagd: "Ik was heel blij voor hem", klinkt het. "Dit jaar en volgend jaar werken we nog samen. Tijdens je carriere veranderen er dingenen dit was een hele goede kans voor hem. Ik ben blij voor hem en als team blijven we pushen en naar voren kijken. In het belang van het team proberen we de beste mensen te vinden om hem te vervangen."
Proberen opnieuw te vinden
De viervoudig wereldkampioen vervolgt: "Hoe we elkaar begrijpen en de chemie die we hebben, werkt heel goed. Ik denk dat dat heel zeldzaam is in het racen. Je ziet niet vaak dat een coureur en een engineer het zo goed met elkaar kunnen vinden. Dat is uiteraard is waarvan ik ga proberen het nog eens te vinden. Dat is niet makkelijk, maar soms lukt het."
Verstappen geeft in Miami voor het eerst update over F1-toekomst: "Meer nodig dan gekietel"
- Vandaag 07:29
- 1
Mercedes kampt met groot probleem in Miami: "Een oplossing vinden gaat tijd kosten"
Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News
Alonso over Formule 1-toekomst: "Ik blijf sowieso in een andere klasse racen"
Mekies wijst naar inhaalreeks met Verstappen in 2025 voor huidige problemen Red Bull
Mercedes kampt met groot probleem in Miami: "Een oplossing vinden gaat tijd kosten"
- 34 minuten geleden
Russell hoopt in voetsporen Verstappen te treden | GPFans News
- 1 uur geleden
- 1
Alonso over Formule 1-toekomst: "Ik blijf sowieso in een andere klasse racen"
- 1 uur geleden
Mekies wijst naar inhaalreeks met Verstappen in 2025 voor huidige problemen Red Bull
- 2 uur geleden
Verstappen over nieuwe race-engineer Red Bull na vertrek Lambiase: "Dat is zeldzaam"
- 2 uur geleden
F1-fans in Miami vallen over bizarre prijzen: hotdog van 150 dollar
- 3 uur geleden
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- Gisteren 13:29
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april