Bezoekers van de Grand Prix van Miami moeten dit weekend rekening houden met een flink budget. Een hotdog met een prijskaartje van 150 dollar zorgt momenteel voor veel ophef op social media.. De extravagante snack, vernoemd naar influencer Foodgod, staat symbool voor de extreme luxe die het Formule 1-evenement in Florida in 2026 omringt. Hoewel de organisatie de torenhoge prijzen verdedigt door te wijzen op de exclusieve suite-ervaring, uiten gemiddelde fans op sociale media massaal hun ongeloof over de menukaart.

Sinds de toevoeging aan de kalender heeft het evenement in Miami een reputatie opgebouwd als een weekend vol beroemdheden, luxe hospitality en bijbehorende prijzen. De veelbesproken hotdog van 150 dollar is het resultaat van een samenwerking tussen Chevre Miami, Foodgod en Golden Goat Caviar. De snack bestaat uit een worst van Australisch Wagyu-rundvlees, afgetopt met crème fraîche, exclusieve Almas-kaviaar en bladgoud. Om de exclusiviteit te waarborgen, worden er gedurende het raceweekend slechts tien exemplaren per dag verkocht.

Influencer Foodgod drukt zijn stempel op de menukaart

Achter de opvallende creatie schuilt Foodgod, de voormalige pr-agent en realityster Jonathan Cheban, die zijn naam in 2019 officieel liet wijzigen. Hij fungeert tijdens de editie van 2026 als culinair curator en lifestyle-ambassadeur, met als doel het creëren van uiterst fotogenieke en luxe ervaringen die de grens tussen gastronomie en entertainment doen vervagen. Met een bereik van ruim twaalf miljoen volgers geeft hij de buitenwereld een inkijkje in de meest exclusieve hospitality-zones rondom het Miami International Autodrome.

Fans uiten felle kritiek op absurde prijzen

De reacties vanuit het publiek zijn overwegend kritisch. Op platforms als X en TikTok bestempelen fans de voedselprijzen als "absurd" en "schandalig". Britse media melden dat veel volgers het gevoel hebben dat de sport in Florida is veranderd in een evenement dat uitsluitend toegankelijk is voor de elite en beroemdheden. Volgens de aanhang is de peperdure hotdog het ultieme symbool geworden van de toenemende exclusiviteit rondom de koningsklasse van de autosport.

Organisatie wijst naar exclusieve suite-ervaring

De organisatie van de Grand Prix verdedigt de tarieven door te stellen dat de duurste items specifiek bedoeld zijn voor groepen in de luxe suites, maar dit neemt de kritiek van de gemiddelde bezoeker niet weg. De Foodgod-creatie is bovendien niet het enige prijzige item op de menukaart. Bezoekers kunnen ook kiezen voor een "Golden Glizzy" van 100 dollar of een "Gold Digger"-sandwich die 125 dollar kost. Voor gasten in de luxe suites loopt de rekening nog verder op: een portie carne asada nachos voor tien personen kost daar 180 dollar, en wie 30 gram extra kaviaar aan een willekeurig gerecht wil toevoegen, betaalt daar 400 dollar voor.

Aangepast tijdschema op het Miami International Autodrome

Terwijl de extravagante catering veel aandacht opeist, wordt er dit weekend ook nog geracet op het Miami International Autodrome. Na een ongebruikelijke pauze van vijf weken, veroorzaakt door de annulering van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, komen de coureurs weer in actie voor de vierde ronde van het wereldkampioenschap. Het evenement hanteert een sprintformat, wat betekent dat de sprintkwalificatie vrijdagavond om 22:30 uur Nederlandse tijd op het programma staat. De eerste vrije training is bovendien verlengd naar negentig minuten, zodat de teams uitgebreid de tijd hebben om te wennen aan de nieuwe technische reglementen van 2026. Mercedes-coureur Kimi Antonelli begint aan het weekend als de leider in de tussenstand van het wereldkampioenschap.

