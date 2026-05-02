Norris wijst naar McLaren-updates na overwinning in Miami: "Dat heeft ons enorm geholpen"
Norris wijst naar McLaren-updates na overwinning in Miami: "Dat heeft ons enorm geholpen"
Lando Norris heeft de Formule 1-sprintrace in Miami op zijn naam geschreven. De McLaren-coureur ving de race over negentien ronden aan vanaf de eerste plaats, en gaf die positie niet één keer uit handen.
De Grand Prix van Miami lijkt, zoals veel teams al voorspelden, inderdaad een tweede start van het seizoen te zijn geweest. Nadat de Formule 1 ruim vier weken heeft stilgelegen, zijn de formaties met grote updatepakketten naar Miami afgereisd. Dat leverde op vrijdagavond een verrassende uitslag op in de kwalificatie voor de sprintrace. Norris wist een einde te maken aan de zegereeks van Mercedes, door als enige coureur onder de 1:28 te duiken. Die leidende positie wist hij in de sprintrace vast te houden, gevolgd door teammaat Oscar Piastri. Charles Leclerc eindigde als derde, met daarachter Kimi Antonelli, George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton en Pierre Gasly.
Norris blij met sprintzege in Miami
"Het is goed om op de eerste trede van het podium te staan, ook al is het maar de sprintrace", vertelt Norris direct na afloop. "Het team heeft het ontzettend goed gedaan met de updates. Iedereen zegt hetzelfde, maar die van ons hebben echt geholpen dit weekend. Het was wel ontzettend warm. Ik bleef pushen tot het eind, maar wilde tegelijkertijd geen fouten maken. Nu moeten we dit alles morgen nog een keer voor elkaar zien te krijgen. We gaan niet te veel aan de auto veranderen voor de kwalificatie. Als iets werkt, hoef je het niet te veranderen."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Norris wijst naar McLaren-updates na overwinning in Miami: "Dat heeft ons enorm geholpen"
Net binnen
Veel gelezen
