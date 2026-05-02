Lando Norris and Max Verstappen

Norris wijst naar McLaren-updates na overwinning in Miami: "Dat heeft ons enorm geholpen"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Lando Norris heeft de Formule 1-sprintrace in Miami op zijn naam geschreven. De McLaren-coureur ving de race over negentien ronden aan vanaf de eerste plaats, en gaf die positie niet één keer uit handen.

De Grand Prix van Miami lijkt, zoals veel teams al voorspelden, inderdaad een tweede start van het seizoen te zijn geweest. Nadat de Formule 1 ruim vier weken heeft stilgelegen, zijn de formaties met grote updatepakketten naar Miami afgereisd. Dat leverde op vrijdagavond een verrassende uitslag op in de kwalificatie voor de sprintrace. Norris wist een einde te maken aan de zegereeks van Mercedes, door als enige coureur onder de 1:28 te duiken. Die leidende positie wist hij in de sprintrace vast te houden, gevolgd door teammaat Oscar Piastri. Charles Leclerc eindigde als derde, met daarachter Kimi Antonelli, George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton en Pierre Gasly.

Norris blij met sprintzege in Miami

"Het is goed om op de eerste trede van het podium te staan, ook al is het maar de sprintrace", vertelt Norris direct na afloop. "Het team heeft het ontzettend goed gedaan met de updates. Iedereen zegt hetzelfde, maar die van ons hebben echt geholpen dit weekend. Het was wel ontzettend warm. Ik bleef pushen tot het eind, maar wilde tegelijkertijd geen fouten maken. Nu moeten we dit alles morgen nog een keer voor elkaar zien te krijgen. We gaan niet te veel aan de auto veranderen voor de kwalificatie. Als iets werkt, hoef je het niet te veranderen."

Stewards verklaren waarom Norris pole voor Sprint behoudt ondanks overtreding

Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig

LIVE (gesloten) | Sprint in Miami: Norris aan de leiding, Verstappen dicht het gat richting Russell Live

Windsor looft beoordelingsvermogen van Verstappen: "Anders verder bergafwaarts"

Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding

Verstappen onthult bijzondere voorbereiding op kwalificatie: 'Ga mijn best doen Ajax-PSV te kijken'

Stewards dreigen diskwalificatie uit te delen in Miami na ontdekking technische overtreding

Fans positief over snelheid Red Bull en actie Verstappen op Hamilton: "Applaus!"

Norris wijst naar McLaren-updates na overwinning in Miami: "Dat heeft ons enorm geholpen"

Antonelli betrapt op knullige fout, Verstappen profiteert van straf in Sprint Miami

