Juncadella grapt over uitblijven straf voor Hamilton na middelvinger

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De GT3-teamgenoot van Max Verstappen, Dani Juncadella, heeft de Grand Prix van Miami ook gezien en zag zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton het internationale gebaar van ‘vriendschap’ uitdelen aan Franco Colapinto. De Spanjaard ging daarna naar social media en vroeg zich, met een overduidelijke knipoog, af waarom dit moment onbestraft is gebleven.

Hamilton moest in de openingsronde van de Grand Prix van Miami eerst nog Verstappen ontwijken, die spinde in de tweede bocht. Even later, in dezelfde ronde, kwam hij Colapinto tegen, die hem buiten de baan drukte en daarbij ook nog schade aan de voorvleugel van Hamilton veroorzaakte. De Engelsman liet daarna even van zich horen en stak een middelvinger op richting de Argentijn.

Juncadella grapt over dubbele maatstaf FIA

Juncadella zag het moment ook en ging direct naar social media. "Hier begrijp ik dat er geen straf was, toch? De dubbele maatstaf van de FIA... Die faalt nooit :)", schrijft hij.

Dan blijkt waarom Juncadella hint op een straf voor Hamilton

Even later wordt duidelijk waar Juncadella op doelt. Zo heeft hij in het verleden zelf weleens een boete gekregen voor een soortgelijke handeling. "Nee hoor, ik vind het prima dat hij dat doet. Maar geef hem dan wel een boete van €2.000, net zoals ik kreeg 😁", aldus de teamgenoot van Verstappen in de GT3.

