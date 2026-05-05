close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Bortoleto, Verstappen, socials

Bortoleto prijst Verstappen als mentor: 'Hij ziet mij niet als een bedreiging'

Bortoleto, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Bortoleto prijst Verstappen als mentor: 'Hij ziet mij niet als een bedreiging'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Volgens Audi-coureur Gabriel Bortoleto fungeert Max Verstappen als een belangrijke mentor in zijn carrière. De Braziliaan stelt dat de drievoudig wereldkampioen hem al sinds zijn tijd in de opstapklassen bijstaat met advies en dat hun onderlinge vriendschap ook buiten de baan erg sterk is.

Hoewel beide coureurs inmiddels samen op de Formule 1-grid staan, is de dynamiek tussen hen niet veranderd. Bortoleto maakte vorig jaar zijn debuut en rijdt momenteel naast Nico Hülkenberg voor het fabrieksteam van Audi, terwijl Verstappen uitkomt voor Red Bull Racing. In het huidige kampioenschap, dat gedomineerd wordt door Mercedes, spelen beide mannen momenteel geen rol in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen als mentor sinds opstapklassen

De relatie tussen de twee coureurs gaat verder terug dan hun gezamenlijke tijd in de koningsklasse van de autosport. Bortoleto benadrukt dat hij altijd op de steun van de Nederlander heeft kunnen rekenen. "Ik zie Max een beetje als een mentor in mijn carrière. Niet alleen in de Formule 1, maar ook daarvoor, toen we in de Formule 3 zaten, hielp hij me al veel", aldus de Braziliaan. "Dat is geen moment veranderd sinds ik in de Formule 1 zit. Hij blijft me helpen en beantwoordt al mijn vragen en twijfels", zo klinkt het.

Geen onderlinge dreiging

Daarnaast wijst de Audi-coureur op de huidige verhoudingen op de grid. Verstappen staat momenteel zevende in het kampioenschap met 26 punten, terwijl Bortoleto dit seizoen tot nu toe twee punten wist te verzamelen. "Natuurlijk strijden we nu tegen elkaar, maar hij heeft al zoveel bereikt in zijn carrière. Hij ziet mij niet als een bedreiging", legt Bortoleto uit. "We vechten niet voor een titel. We bevinden ons allebei in een positie waarin we daar nog niet zijn", aldus de coureur.

Vriendschap buiten de baan

Toch sluit de jonge coureur niet uit dat de verstandhouding in de toekomst kan veranderen, mochten de belangen op het circuit groter worden. "Ik weet zeker dat de dag dat we voor een titel vechten, het misschien anders zal zijn", erkent hij eerlijk. Voorlopig koestert hij echter de band die zij hebben opgebouwd. "Hij is de afgelopen jaren een goede vriend voor me geweest. Ook buiten de baan hebben we het leuk samen en dat is geweldig", besluit de Audi-rijder.

WK-stand Constructeurs - 5 mei 2026
Positie Team Punten
1 Mercedes 180
2 Ferrari 110
3 McLaren 94
4 Red Bull Racing 30
5 Alpine 23
6 Haas 18
7 Racing Bulls 14
8 Williams 5
9 Audi 2
10 Cadillac / Aston Martin 0

Vind jij het goed dat ervaren coureurs als Verstappen hun rivalen helpen?

38 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Gabriel Bortoleto

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Mekies legt uit dat Verstappen ontsnapt is aan diskwalificatie: 'Exact dezelfde specificaties'

Mekies legt uit dat Verstappen ontsnapt is aan diskwalificatie: 'Exact dezelfde specificaties'

  • Vandaag 11:29
  • 4
Montoya pleit voor strafpunten Verstappen na kritiek op F1-regels

Montoya pleit voor strafpunten Verstappen na kritiek op F1-regels

  • Vandaag 08:33
  • 37
Hill vindt klagende Verstappen hypocriet: "Dat doet hij zelf bij iedereen"

Hill vindt klagende Verstappen hypocriet: "Dat doet hij zelf bij iedereen"

  • 47 minuten geleden
Jimmy Fallon bezoekt Miami Grand Prix en neemt sketch op met Verstappen

Jimmy Fallon bezoekt Miami Grand Prix en neemt sketch op met Verstappen

  • 1 uur geleden
F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen krijgt tweede publieksprijs van het seizoen

F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen krijgt tweede publieksprijs van het seizoen

  • Vandaag 08:02
  • 4
VIDEO | Wens van Max Verstappen komt uit in 2030 uit: V8 terug in F1 Video

VIDEO | Wens van Max Verstappen komt uit in 2030 uit: V8 terug in F1

  • Gisteren 20:15
  • 4

Net binnen

16:23
Hill vindt klagende Verstappen hypocriet: "Dat doet hij zelf bij iedereen"
15:56
Jimmy Fallon bezoekt Miami Grand Prix en neemt sketch op met Verstappen
15:11
Wolff trapt weer eens op de rem: "Italiaans publiek het grotere probleem"
14:48
Lionel Messi genoot van Grand Prix Miami en besluit twee F1-coureurs te volgen op Instagram
13:06
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden statement na miami

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden

Gisteren 19:22 3
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren wolff en mekies reageren

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

Gisteren 16:02 3
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards Stewards vellen oordeel

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

3 mei 2026 23:52 7
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami Flinke tijdstraf

Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

3 mei 2026 23:39 4
Ontdek het op Google Play
x