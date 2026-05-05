Bortoleto prijst Verstappen als mentor: 'Hij ziet mij niet als een bedreiging'

Volgens Audi-coureur Gabriel Bortoleto fungeert Max Verstappen als een belangrijke mentor in zijn carrière. De Braziliaan stelt dat de drievoudig wereldkampioen hem al sinds zijn tijd in de opstapklassen bijstaat met advies en dat hun onderlinge vriendschap ook buiten de baan erg sterk is.

Hoewel beide coureurs inmiddels samen op de Formule 1-grid staan, is de dynamiek tussen hen niet veranderd. Bortoleto maakte vorig jaar zijn debuut en rijdt momenteel naast Nico Hülkenberg voor het fabrieksteam van Audi, terwijl Verstappen uitkomt voor Red Bull Racing. In het huidige kampioenschap, dat gedomineerd wordt door Mercedes, spelen beide mannen momenteel geen rol in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen als mentor sinds opstapklassen

De relatie tussen de twee coureurs gaat verder terug dan hun gezamenlijke tijd in de koningsklasse van de autosport. Bortoleto benadrukt dat hij altijd op de steun van de Nederlander heeft kunnen rekenen. "Ik zie Max een beetje als een mentor in mijn carrière. Niet alleen in de Formule 1, maar ook daarvoor, toen we in de Formule 3 zaten, hielp hij me al veel", aldus de Braziliaan. "Dat is geen moment veranderd sinds ik in de Formule 1 zit. Hij blijft me helpen en beantwoordt al mijn vragen en twijfels", zo klinkt het.

Geen onderlinge dreiging

Daarnaast wijst de Audi-coureur op de huidige verhoudingen op de grid. Verstappen staat momenteel zevende in het kampioenschap met 26 punten, terwijl Bortoleto dit seizoen tot nu toe twee punten wist te verzamelen. "Natuurlijk strijden we nu tegen elkaar, maar hij heeft al zoveel bereikt in zijn carrière. Hij ziet mij niet als een bedreiging", legt Bortoleto uit. "We vechten niet voor een titel. We bevinden ons allebei in een positie waarin we daar nog niet zijn", aldus de coureur.

Vriendschap buiten de baan

Toch sluit de jonge coureur niet uit dat de verstandhouding in de toekomst kan veranderen, mochten de belangen op het circuit groter worden. "Ik weet zeker dat de dag dat we voor een titel vechten, het misschien anders zal zijn", erkent hij eerlijk. Voorlopig koestert hij echter de band die zij hebben opgebouwd. "Hij is de afgelopen jaren een goede vriend voor me geweest. Ook buiten de baan hebben we het leuk samen en dat is geweldig", besluit de Audi-rijder.