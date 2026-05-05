close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lionel Messi in the paddock in Miami

Lionel Messi genoot van Grand Prix Miami en besluit twee F1-coureurs te volgen op Instagram

Lionel Messi in the paddock in Miami — Foto: © IMAGO

Lionel Messi genoot van Grand Prix Miami en besluit twee F1-coureurs te volgen op Instagram

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Lionel Messi wordt wereldwijd door meer dan een half miljard mensen op de voet gevolgd op Instagram, maar zelf is de Argentijnse superster uiterst selectief in wie hij in de gaten houdt. Het zal de Formule 1-fans dan ook verbazen dat er sinds kort twee relatief nieuwe namen uit de koningsklasse van de autosport op dat exclusieve lijstje prijken. Sinds het raceweekend in Miami behoren Mercedes-coureur Kimi Antonelli en Alpine-rijder Franco Colapinto tot de gelukkigen die op een digitale connectie van de voetballer kunnen rekenen.

De aanwezigheid van Messi op de grid in Florida kwam allerminst uit de lucht vallen. De 38-jarige aanvaller speelt momenteel voor Inter Miami CF in de Amerikaanse MLS en woont met zijn gezin in het nabijgelegen Fort Lauderdale. Afgelopen zondag bracht hij samen met zijn vrouw Antonela Roccuzzo en drie zonen een bezoek aan het Miami International Autodrome, waar de Grand Prix werd verreden. Tijdens zijn wandeling over de paddock bracht de voetballer onder meer een bezoek aan de garage van het Mercedes-team.

Exclusief lijstje op Instagram

Dat Messi na het raceweekend besloot om zijn telefoon erbij te pakken om nieuwe accounts te volgen, is behoorlijk uniek te noemen. De sterspeler heeft zelf zo'n 512 miljoen volgers op Instagram, maar volgt zelf slechts 360 accounts. Daar is Kimi Antonelli er nu dus één van. De jonge Italiaan beleeft momenteel een uiterst succesvolle start van het seizoen bij Mercedes. Hij schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Miami op zijn naam, wat alweer zijn derde overwinning op rij vanaf poleposition betekende. Na een persoonlijke ontmoeting in de garage besloot Messi de huidige leider van het wereldkampioenschap direct toe te voegen aan zijn tijdlijn.

Argentijns onderonsje

Naast de racewinnaar kon ook Franco Colapinto rekenen op de interesse van de voetballegende. De coureur van Alpine is een landgenoot van Messi en wist in Miami eveneens indruk te maken. Colapinto kwam als zevende over de streep, wat direct zijn beste resultaat in de Formule 1 tot nu toe markeerde. Messi zocht de Argentijnse coureur op het circuit persoonlijk op om hem te feliciteren met deze prestatie, waarna ook hij werd toegevoegd aan het zeer bescheiden lijstje met gevolgde accounts van de voetballer.

De Grand Prix van Miami vormde een intensief weekend voor de coureurs, dat liep van vrijdag tot en met zondag. Antonelli verliet Florida uiteindelijk als leider in het kampioenschap met een totaal van 100 punten, terwijl Colapinto momenteel de elfde positie bezet met 7 punten.

Vind jij het bijzonder dat een wereldster als Messi jonge F1-coureurs volgt?

66 stemmen

Gerelateerd

Andrea Kimi Antonelli Franco Colapinto Lionel Messi

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Doornbos hard over Russell na Miami: "Ligt in de foetushouding met duim in z'n mond"

Doornbos hard over Russell na Miami: "Ligt in de foetushouding met duim in z'n mond"

  • Vandaag 10:12
  • 6
Russell flink voor joker in Miami: 'Hij zit in broekzak Antonelli' | GPFans Raceteam Podcast

Russell flink voor joker in Miami: 'Hij zit in broekzak Antonelli' | GPFans Raceteam

  • Gisteren 18:27
  • 6
Wolff trapt weer eens op de rem: "Italiaans publiek het grotere probleem"

Wolff trapt weer eens op de rem: "Italiaans publiek het grotere probleem"

  • 2 uur geleden
  • 1
Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"

Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"

  • Gisteren 15:34
  • 8
Ben Sulayem doet weer eens gek: Antonelli negeert FIA-president volledig

Ben Sulayem doet weer eens gek: Antonelli negeert FIA-president volledig

  • Gisteren 09:26
  • 6
Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee"

Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee"

  • 3 mei 2026 20:48
  • 10

Net binnen

16:23
Hill vindt klagende Verstappen hypocriet: "Dat doet hij zelf bij iedereen"
15:56
Jimmy Fallon bezoekt Miami Grand Prix en neemt sketch op met Verstappen
15:11
Wolff trapt weer eens op de rem: "Italiaans publiek het grotere probleem"
13:28
Bortoleto prijst Verstappen als mentor: 'Hij ziet mij niet als een bedreiging'
13:06
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden statement na miami

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden

Gisteren 19:22 3
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren wolff en mekies reageren

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

Gisteren 16:02 3
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards Stewards vellen oordeel

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

3 mei 2026 23:52 7
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami Flinke tijdstraf

Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

3 mei 2026 23:39 4
Ontdek het op Google Play
x