Lionel Messi genoot van Grand Prix Miami en besluit twee F1-coureurs te volgen op Instagram

Lionel Messi wordt wereldwijd door meer dan een half miljard mensen op de voet gevolgd op Instagram, maar zelf is de Argentijnse superster uiterst selectief in wie hij in de gaten houdt. Het zal de Formule 1-fans dan ook verbazen dat er sinds kort twee relatief nieuwe namen uit de koningsklasse van de autosport op dat exclusieve lijstje prijken. Sinds het raceweekend in Miami behoren Mercedes-coureur Kimi Antonelli en Alpine-rijder Franco Colapinto tot de gelukkigen die op een digitale connectie van de voetballer kunnen rekenen.

De aanwezigheid van Messi op de grid in Florida kwam allerminst uit de lucht vallen. De 38-jarige aanvaller speelt momenteel voor Inter Miami CF in de Amerikaanse MLS en woont met zijn gezin in het nabijgelegen Fort Lauderdale. Afgelopen zondag bracht hij samen met zijn vrouw Antonela Roccuzzo en drie zonen een bezoek aan het Miami International Autodrome, waar de Grand Prix werd verreden. Tijdens zijn wandeling over de paddock bracht de voetballer onder meer een bezoek aan de garage van het Mercedes-team.

Artikel gaat verder onder video

Exclusief lijstje op Instagram

Dat Messi na het raceweekend besloot om zijn telefoon erbij te pakken om nieuwe accounts te volgen, is behoorlijk uniek te noemen. De sterspeler heeft zelf zo'n 512 miljoen volgers op Instagram, maar volgt zelf slechts 360 accounts. Daar is Kimi Antonelli er nu dus één van. De jonge Italiaan beleeft momenteel een uiterst succesvolle start van het seizoen bij Mercedes. Hij schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Miami op zijn naam, wat alweer zijn derde overwinning op rij vanaf poleposition betekende. Na een persoonlijke ontmoeting in de garage besloot Messi de huidige leider van het wereldkampioenschap direct toe te voegen aan zijn tijdlijn.

Messi has started following Colapinto and Antonelli 👀 pic.twitter.com/4SqwqLSIzG — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) May 4, 2026

Argentijns onderonsje

Naast de racewinnaar kon ook Franco Colapinto rekenen op de interesse van de voetballegende. De coureur van Alpine is een landgenoot van Messi en wist in Miami eveneens indruk te maken. Colapinto kwam als zevende over de streep, wat direct zijn beste resultaat in de Formule 1 tot nu toe markeerde. Messi zocht de Argentijnse coureur op het circuit persoonlijk op om hem te feliciteren met deze prestatie, waarna ook hij werd toegevoegd aan het zeer bescheiden lijstje met gevolgde accounts van de voetballer.

De Grand Prix van Miami vormde een intensief weekend voor de coureurs, dat liep van vrijdag tot en met zondag. Antonelli verliet Florida uiteindelijk als leider in het kampioenschap met een totaal van 100 punten, terwijl Colapinto momenteel de elfde positie bezet met 7 punten.