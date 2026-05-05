Jimmy Fallon bezoekt Miami Grand Prix en neemt sketch op met Verstappen

Volgens talkshowhost Jimmy Fallon was zijn eerste Formule 1-ervaring tijdens de Grand Prix van Miami onvergetelijk. De presentator blikt in zijn eigen avondprogramma uitgebreid terug op zijn ontmoeting met Max Verstappen en zijn opvallende acties op de grid.

Hoewel Fallon voorafgaand aan de race nog voorspelde dat Verstappen zou domineren, eindigde de Nederlander afgelopen weekend als vijfde na een spin bij de start. De overwinning ging uiteindelijk naar Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Fallon zelf trok echter ook de nodige aandacht door tijdens de live-uitzending de plopkap van de microfoon van Sky Sports-reporter Martin Brundle af te bijten.

Artikel gaat verder onder video

Samenwerking met Verstappen

In The Tonight Show blikt Fallon uitgebreid terug op zijn avonturen in Florida. Hij toont het publiek foto's met onder meer Formule 1-topman Stefano Domenicali, de crew van Red Bull Racing en Verstappen zelf. Met de Limburger heeft hij bovendien een speciaal item opgenomen. "We waren te gast bij Ford Racing. We hebben een geweldige sketch opgenomen voor onze show met Max, die woensdag- of donderdagavond te zien zal zijn", aldus Fallon. De komiek probeerde naar eigen zeggen ook nog even de Formule 1-wagen aan te raken, maar dat werd hem door het team resoluut verboden.

Fysieke tol tijdens hot lap

Daarnaast stapte de Amerikaan als passagier in voor een zogeheten hot lap over het circuit in een Ford Mustang. De snelheid van ruim 250 kilometer per uur maakte diepe indruk op zijn lichaam. "Al mijn ingewanden verplaatsten zich naar de deur. Elk stukje vet op mijn lichaam reageerde op de kracht. Aan de ene kant van mijn lichaam was ik gespierd en had ik drie buikspieren, aan de andere kant had ik een dubbele zwemband", lacht de presentator.

'Microfoon smaakt heerlijk'

Tot slot blikt Fallon terug op de chaotische momenten vlak voor de start van de race, waarbij tientallen verslaggevers van over de hele wereld de aanwezigen proberen te interviewen. Zelf werd hij op de grid aangesproken door voormalig Formule 1-coureur Brundle, wat resulteerde in het inmiddels veelbesproken bijt-incident. Fallon kan er in zijn show smakelijk om lachen en richt zich nog even direct tot de Britse analist. "Martin Brundle, trouwens, je microfoon smaakt heerlijk", sluit hij af.