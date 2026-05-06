'Skinner niet uit eigen beweging opgestapt bij Red Bull, maar ontslagen'
In maart werd bekend dat één van de monteurs die al meer dan 25 jaar bij Red Bull Racing werkt, Ole Schack, zijn laatste maanden afwerkt om vervolgens te vertrekken. In de Formule 1-podcast van De Telegraaf onthult Erik van Haren dat ook Craig Skinner is opgestapt en dat dit geen stap uit eigen beweging is, zoals het leek, maar dat Red Bull hem op straat heeft gezet.
De afgelopen jaren zijn al diverse kopstukken vertrokken bij Red Bull Racing en daar werd Schack afgelopen maart aan toegevoegd, hoewel hij het seizoen nog wel zal afmaken. Veel van dat toppersoneel vertrok uit eigen beweging en droeg zo bij aan de leegloop, maar dat is niet in alle gevallen zo. Red Bull kiest er namelijk ook zelf voor om ‘door te selecteren’ en volgens Van Haren is dat in het geval van Skinner eveneens gebeurd.
'Skinner niet zelf vertrokken, maar ontslagen'
De F1-journalist legt uit: “Ole Schack is een monteur die daar al sinds dag één zit. Hij heeft ooit slechts drie races gemist tijdens corona. Hij stopt er na dit jaar mee. Het is een monteur die al werkte voordat het team Red Bull was en hij wil terug naar Denemarken.”
Skinner zou op straat zijn gezet, maar in het persbericht van Red Bull zou het nog netjes zijn weggewerkt: “Red Bull maakt dat dan bekend en mensen denken dan: ‘Weer zo’n knappe kop die weggaat.’ Alleen is dat een netjes verwoord persbericht, maar hij is natuurlijk gewoon uitgegooid door Mekies en consorten. Alleen dat kan Laurent Mekies natuurlijk niet zeggen.”
Dat Red Bull Racing wordt afgeschilderd als een werkgever waar niemand voor zou willen werken, veegt Van Haren dan ook van tafel. “Het is ook wel eens goed om te zeggen, anders lijkt het net alsof iedereen daar alleen maar wegloopt.”
