Verstappen gaat viraal na afkappen interview, 'Piastri volgt Nederland mogelijk op bij Red Bull' | Recap
In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.
Met vandaag onder andere ophef rondom Christian Horner. De voormalig Red Bull Racing-teambaas heeft een aantal MotoGP-fans tegen zich in het harnas gejaagd, met een opmerking over Max Verstappen. Verder beweerd het Spaanse Marca dat Carlos Sainz in beeld is bij McLaren, mocht Oscar Piastri de opvolger van Max Verstappen bij Red Bull Racing worden en heeft de zwager van de viervoudig wereldkampioen fors uitgehaald naar diens teammaat, Isack Hadjar. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.
Christian Horner zorgt voor ophef na opmerking over Max Verstappen
Christian Horner heeft tijdens de Grand Prix van Spanje in Jerez de nodige stof doen opwaaien met een opmerking over Marc MÃ¡rquez. De voormalig teambaas van Red Bull Racing, die in juli 2025 werd ontslagen en momenteel zijn afkoelingsperiode afrondt, was te gast in de MotoGP-paddock. Tijdens een ontmoeting met het fabrieksteam van Ducati vergeleek hij de Spaanse meervoudig wereldkampioen met Max Verstappen, wat hem op felle kritiek van motorsportfans kwam te staan. "Hij is niet de Max Verstappen van MotoGP, hij is Marc Marquez van MotoGP", zo reageerde een verontwaardigde fan onder andere. Meer lezen over de verkeerd gevallen opmerking van Horner? Klik hier.
'McLaren aast op Sainz bij vertrek Piastri naar Red Bull Racing als vervanger Verstappen'
Carlos Sainz overweegt volgens Spaanse media een sensationele terugkeer naar het team van McLaren. De huidige Williams-coureur zou beschikken over een ontsnappingsclausule in zijn contract, waardoor hij na dit seizoen al zou kunnen vertrekken. Zak Brown, de CEO van McLaren, bevestigt dat de Spanjaard een serieuze optie is voor de toekomst, mocht er een stoeltje vrijkomen bij de Britse renstal. De tegenvallende resultaten bij Williams hebben ertoe geleid dat Sainz verder kijkt dan zijn huidige werkgever. Volgens de Spaanse sportkrant Marca bevat zijn meerjarige contract een specifieke clausule die een vertrek na dit jaar mogelijk maakt, mits een topteam zich meldt. De lijntjes met McLaren zijn daarbij kort gebleven.
Nelson Piquet Jr. noemt gedrag Isack Hadjar na crash in Miami kinderachtig
Volgens voormalig Formule 1-coureur Nelson Piquet Jr. heeft Isack Hadjar zich na zijn crash in Miami van zijn slechtste kant laten zien. De Braziliaan, die de broer is van de partner van Max Verstappen, noemt het gedrag van de jonge Red Bull-coureur kinderachtig. Dat laat hij weten in de podcast Pelas Pistas. "Hij heeft nu twee zware races voor de boeg: Canada is geen makkelijk circuit, en dan Monaco, wat ook best lastig is", klinkt het onder andere. "Ik denk gewoon dat hij nog niet op het niveau zit". De voormalig coureur waarschuwt dat verdere fouten grote gevolgen kunnen hebben. "Als hetzelfde gebeurt in Canada, en dan ook in Monaco, dan zal hij wel wakker worden. Dan zullen we gaan zien of hij psychologisch klaar is om die druk aan te kunnen. Maar hij is er nog steeds, en er is nog een lange weg te gaan". Meer lezen over de felle uitspraken van Piquet? Klik hier.
Verstappen 'kapt' interview met Amerikaanse beroemdheid af: "Ik Ver-stop dit interview"
Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft tijdens het raceweekend in Miami op kenmerkende wijze afgerekend met een woordgrap van de Amerikaanse presentator Jimmy Fallon. De komiek was te gast bij Red Bull Racing om de Nederlander aan het lachen te krijgen voor een item in zijn talkshow, maar kreeg direct lik op stuk. In een fragment dat inmiddels viraal gaat, speculeert de presentator van The Tonight Show over de achternaam van de coureur. "Ver-stopping at the store or Ver-stopping to get coffee, you know", grapte Fallon. Verstappen reageerde daarop gevat: "I'm Ver-stopping this interview". Meer lezen over het hilarische moment met Verstappen? Klik hier.
