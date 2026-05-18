Dani Juncadella moedigt alle Formule 1-coureurs aan om ook op de Nürburgring Nordschleife te gaan racen. De Mercedes-AMG-coureur is onder de indruk van de "onbevreesde aanpak" van teamgenoot Max Verstappen door deel te nemen aan de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring en de ambitie te hebben om meer endurance-races te doen.

Samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Max Verstappen was Juncadella na 21 uur op weg naar de overwinning, maar toen brak de aandrijfas af. De teleurstelling is groot, want geen van het viertal had in het verleden de 24h Nürburgring gewonnen, maar er wordt al op gehint dat ze volgend jaar terugkomen om een nieuwe poging te wagen. Gaan we dan naast Verstappen meer F1-sterren in de GT3-auto's zien? Daar hoopt Juncadella wel op.

Verstappen wil ook Spa en Le Mans doen

"Ik denk niet dat er nu iets op de planning staat, omdat er niet veel mogelijkheden zijn", reageerde Juncadella tegenover onder andere GPFans op de vraag of hij met Max Verstappen en dezelfde rijdersbezetting andere belangrijke races gaat doen. "Natuurlijk houdt Max van alle grote races. Ik denk dat hij ooit wel eens de 24 uur van Spa zou willen rijden of de 24 uur van Le Mans, maar dat is nu geen mogelijkheid. We zien wel wat de toekomst brengt."

Juncadella zal zelf wel Spa doen, aangezien het deel uitmaakt van de GT World Challenge. Daar rijdt hij met Gounon en Chris Lulham voor Verstappen Racing. Op Le Mans gaan we hem zien bij Genesis.

Onbevreesde aanpak

De Spanjaard voegde over het onderwerp van F1-coureurs toe: "Er gaan al geruchten rond en ik heb [Andrea Kimi] Antonelli horen zeggen dat hij zijn vergunning wil gaan halen." Om met GT3-auto's te racen op de Nürburgring Nordschleife, heb je een Permit A nodig en die krijg je via cursussen en foutloze races voltooien in een langzamere auto. "Ik moedig ze allemaal aan om hierheen te komen en met ons te vechten. Ik denk dat dat veel zegt over Max en zijn onbevreesde aanpak om hier gewoon in te treden en ervoor te gaan."

