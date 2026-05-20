Dat rallyrijden misschien wel één van de gevaarlijkste takken van motorsport is, weten we inmiddels wel na de flinke klapper die Jos Verstappen een tijdje geleden maakte in België. Inmiddels zijn ze er ook in Polen achter dat de raceklasse niet zonder risico's komt.

Tijdens zijn rally in België enkele weken geleden zagen we hoe Verstappen senior een zware crash beleefde en zijn auto flink toetakelde. Dit keer heeft men er in Polen echter nog een schepje bovenop gedaan. Tijdens de Rally Aukštaitija 2026 zien we hoe Aleksander Terlecki en Michał Marczewski een klapper van jewelste maken, meermaals over de kop vliegen om vervolgens in de bossen tot stilstand te komen. De ravage was enorm: meerdere brokstukken - waaronder de motor (!) - lagen verspreid over het parcours. Uiteindelijk liep Terlecki naar verluidt met kleine blessures weg van de situatie, terwijl Marczewski naar het ziekenhuis gebracht werd en er wel enkele zware blessures aan overhield. Zijn situatie is echter wel weer stabiel.

